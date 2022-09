WRC | Nuova Zelanda, PS1: Tanak parte forte, poi Breen e Neuville

Hyundai riparte da dove aveva terminato in Grecia, ma anche nei due appuntamenti precedenti, ovvero dalla prima posizione. Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno colto il miglior tempo nella Prova Speciale 1 del Rally Nuova Zelanda, terzultimo appuntamento del Mondiale Rally 2022.

L'equipaggio estone di Hyundai Motorsport ha vinto la Pukekawa Auckland Domain di 1,78 chilometri, una prova spettacolo creata per avvicinare il pubblico alle vetture ma che ha anche regalato la prima classifica generale dell'evento.

Tanak ha fermato il cronometro in 1'45"8, facendo meglio di Craig Breen - primo dei rivali - di 9 decimi. Un ottimo avvio per ciò che riguarda il nord-irlandese di M-Sport, chiamato a riscattarsi dopo un periodo deludente.

A conferma del buon momento di Hyundai, ecco la terza posizione di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. I vincitori del Rally dell'Acropoli hanno iniziato bene anche in Nuova Zelanda e andranno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva.

La prima Toyota GR Yaris Rally1 è quella di Takamoto Katsuta, che troviamo in quarta posizione. Il giapponese è in ritardo di 2" netti nei confronti di Tanak, ma è riuscito a mettersi alle spalle i compagni di squadra Elfyn Evans e Kalle Rovanpera rispettivamente di 2 e 6 decimi.

Ha fatto peggio Sébastien Ogier, ottavo a 4"5 della vetta. Tra lui e i suoi compagni di squadra si è intromesso Gus Greensmith, bravo a contenere il divario dalla leadership a 2"9. Stesso tempo di Ogier per Oliver Solberg, in questo fine settimana al volante della terza i20 N Rally1.

Da ricordare che in questo fine settimana fa il suo esordio al volante di una vettura Rally1 il nostro Lorenzo Bertelli. I 13"7 presi nei confronti di Tanak ben spiegano quanto debba lavorare per trovare la confidenza con vetture molto diverse dalle WRC Plus che aveva già guidato in passato.

Per quanto riguarda il WRC2, in testa troviamo Hayden Paddon. L'ex pilota di Hyundai Motorsport, oggi portacolori di Hyundai Nuova Zelanda è primo di classe e decimo assoluto. Da segnalare i problemi alla trasmissione che hanno subito rallentato Kajetan Kajetanowicz.

La gara del polacco parte subito in salita, sebbene possa contare su un breve Service post PS1 per provare a risolvere il guaio che potrebbe costargli già tanto. Ricordiamo infatti che nella giornata di domani non è previsto alcun Service di metà giornata, quindi i piloti dovranno essere bravi a spingere, ma senza prendere troppi rischi.

La prima tappa del Rally Nuova Zelanda 2022 ripartirà questa sera con la Prova Speciale 2, la Whaanga Coast 1 di 29,27 chilometri. La prima vettura, ovvero la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, entrerà in prova alle ore 21:33 italiane.