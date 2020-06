WRC: Neuville spiega la dinamica del brutto incidente nei test

Lunedì 8 giugno Hyundai Motorsport è stato il primo team ad approfittare del cessato divieto dei test di WRC imposto dalla FIA a inizio aprile, schierando una i20 Coupé WRC Plus affidata a Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul.

L'equipaggio belga ha avuto modo di provare per primo la i20 dopo tre mesi dall'ultima volta e lo ha fatto sugli sterrati finlandesi, dove Hyundai aveva previsto il primo test di sviluppo della macchina post emergenza COVID-19.

Il turno mattutino si è svolto senza problemi, con Neuville che ha potuto provare una nuova soluzione aerodinamica posteriore della i20. Al pomeriggio, però, il belga, assieme al navigatore Gilsoul, è stato protagonista di un brutto incidente, in cui la vettura è uscita a dir poco malconcia.

Il team, dopo aver valutato i danni alla macchina, ha capito di non aver possibilità di ripararla in loco. Per questo ha fatto immediatamente ritorno ad Alzenau, interrompendo con grande anticipo la prima sessione di test dopo il divieto.

A qualche giorno dall'incidente, da cui sia Neuville che Gilsoul sono usciti illesi, il pilota belga ha raccontato la dinamica della terribile carambola.

"E' stato davvero bello tornare al volante della i20 e di tornare ad avvertire le sensazioni speciali che si hanno al volante di una vettura WRC", ha iniziato Neuville.

"Le gare fatte a inizio 2020 sembrano davvero molto lontane. E' stato davvero bello avvertire di nuovo quell'adrenalina nei test in Finlandia. Il test non è finito nella maniera che speravamo, perché abbiamo colpito una roccia in un taglio nel corso del pomeriggio. La macchina, poi, è capottata più e più volte".

"Stiamo bene, per fortuna. Ma era davvero troppo difficile riparare la macchina per cui abbiamo dovuto interrompere i test troppo presto. Il team è tornato al lavoro dopo il periodo di lockdown e sappiamo che torneremo a fare test a breve".

"Siamo rimasti in contatto con il team nel corso degli ultimi mesi e sappiamo che tutti sono felici di poter tornare a correre nel Mondiale. E' stato molto bello sentire quello spirito da parte del team, anche se abbiamo dovuto interrompere tutto troppo presto".