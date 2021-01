WRC, Neuville: "Hyundai la mia priorità. A breve avrete notizie"

Thierry Neuville si è preso buona parte dell'attenzione della stampa sportiva nel corso delle ultime ore a causa dell'inaspettata separazione sportiva da Nicolas Gilsoul, suo navigatore per 10 stagioni, avvenuta a meno di una settimana dall'avvio del Mondiale Rally 2021 con il Rallye Monte-Carlo.

La stagione 2021 del WRC sarà molto importante, perché tutti gli equipaggi si troveranno a fine stagione in scadenza degli accordi attualmente in essere con i rispettivi team. Una situazione potenzialmente esplosiva, che potrebbe rimodellare la geografia degli equipaggi nei tre team che si sfidano per vincere i titoli WRC.

All'emittente rtbf, Thierry Neuville non ha solo spiegato - per quanto possibile - la separazione da Nicolas Gilsoul e la conseguente scelta di Martijn Wydaeghe come nuovo navigatore, ma ha anche guardato oltre, un passo più avanti rispetto a questa stagione, ossia al 2022.

Come detto, anche lui alla fine di questa stagione sarà in scadenza di contratto. In questa stagione, considerando che i team faranno debuttare fra qualche settimana le vetture ibride Rally1 che correranno dal 2022 al posto delle WRC Plus, le squadre dovrebbero iniziare a pensare al mercato molto prima rispetto al solito.

Di solito, i team iniziano a pianificare la stagione successiva a partire da fine luglio o, al più tardi, da inizio agosto. Quest'anno dovrebbero partire molto prima. Con l'avvio dei test delle nuove vetture, i team potrebbero volersi cautelare e farle provare solo a piloti che sapranno di schierare anche l'anno successivo, così da non dare eventuali vantaggi ai team avversari qualora dovessero esserci cambi significativi di equipaggi.

"Hyundai rimane la mia priorità per il prossimo anno", ha detto molto apertamente il 32enne di Sankt Vith. "Sono stato ben integrato per molti anni nel team Hyundai. Abbiamo colto molte vittorie assieme al team squadra, anche due titoli Costruttori. Sta andando molto bene".

Neuville ha anche aggiunto una cosa importante legata alle tempistiche di un eventuale rinnovo con la sezione sportiva della Casa coreana diretta da Andrea Adamo: "Per le notizie relative al mio futuro, non dovrebbe volerci molto".

Il 13 volte vincitore di un rally di livello mondiale si trova in un momento molto importante della carriera. Ha appena perso il suo navigatore storico, Gilsoul, e sta per affrontare il prologo del WRC 2021 con un nuovo copilota, il meno esperto Martijn Wydaeghe. Quest'ultimo farà certamente il Monte assieme a Thierry, poi saranno fatte valutazioni e il pilota deciderà se continuare con lo stesso navigatore o se, invece, cambiarne un altro. Il futuro, però, è dietro l'angolo. Ecco perché trovare un accordo con Hyundai e sottoscriverlo sarà per lui una buona base, le fondamenta per ripartire e cercare di costruire qualcosa che possa farlo arrivare finalmente al titolo Mondiale a lungo inseguito.