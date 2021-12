WRC | Neuville esce di strada nei test. Wydaeghe infortunato

Hyundai Motorsport è tornata a lavorare con la nuova i20 N Rally1 in uno dei test di sviluppo della nuova vettura, che esordirà in gara al Rallye Monte-Carlo previsto dal 20 al 23 di gennaio. Oggi, però, la giornata di prove non è andata nel migliore dei modi a causa di un incidente che ha coinvolto Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

L'equipaggio belga, intento a provare l'ultima versione della i20 N Rally1 che è stata usata per la prima volta la scorsa settimana prendendo il posto del primo prototipo che ha girato nel corso degli ultimi mesi, è uscito di strada mentre era intento a procedere nella giornata di prove sugli asfalti francesi.

Il team, tramite una breve nota apparsa sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network, ha fatto sapere che Neuville e Wydaeghe sono usciti di strada e che hanno avuto bisogno dell'intervento dei paramedici sul posto per curare un infortunio alla spalla patito dal navigatore fiammingo.

Hyundai i20 Rally1 Photo by: Hyundai

"Aggiornamento del test: Thierry Neuville e Martin Wydaeghe sono usciti di strada durante il test della i20 N Rally1 oggi. L'equipaggio è al sicuro e i paramedici sono arrivati rapidamente sul posto per curare l'infortunio alla spalla di Martijn. L'equipaggio è in viaggio verso l'ospedale per ulteriori accertamenti".

Per Hyundai Motorsport questa sarebbe stata l'ultima giornata del test previsto. Nei giorni precedenti, infatti, si sono alternati al volante della nuova vettura sia Ott Tanak che Oliver Solberg. Oggi era il turno di Neuville e l'incidente di oggi non ha compromesso troppo il programma di sviluppo della i20 N Rally1.

Ricordiamo che la settimana scorsa Hyundai si è presentata con una vettura completamente nuova rispetto al prototipo che ha girato nel corso degli ultimi mesi. La i20 N Rally1 è stata portata in strada per la prima volta da Ott Tanak e ha subito mostrato tante novità a livello aerodinamico, ma, probabilmente, anche sotto la carrozzeria le novità sono innumerevoli.