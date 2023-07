WRC | Neuville: ecco le proposte per rendere più appetibili i rally

Il pilota della Hyundai è il pilota a tempo pieno con maggior esperienza del campionato, con 149 partecipazioni nel WRC, tra cui si annoverano diciotto vittorie, e cinque secondi posti in classifica (2013, 2016-2019).

Neuville è attualmente l'unico pilota di Rally1 sotto contratto per la prossima stagione, con il contratto con Hyundai scadrà alla fine del 2024. Tuttavia, il belga sta già pensando al suo futuro a lungo termine e vorrebbe firmare un nuovo accordo.

"Di sicuro, il mio obiettivo è quello di partipare l'anno prossimo, ovviamente, e dopo vorrei forse firmare nuovamente per altri due anni. Sarebbe bello che in questi tre anni il WRC tornasse al suo posto. Poi, nessuno lo sa, potrei essere il [Fernando] Alonso del WRC", ha detto Neuville sorridendo.

Hyundai sta valutando la sua formazione per la prossima stagione dopo che il team principal Cyril Abiteboul ha rivelato che la squadra sta prendendo in considerazione un'espansione da tre a quattro vetture per il 2024.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

L'ex Team Principal della squadra Renault di Formula 1 ha anche suggerito che si prevede un prolungamento del contratto con l'altro pilota a tempo pieno della squadra, Esapekka Lappi. Inoltre, il team di recente ha anche rilanciato il suo programma di sviluppo di giovani piloti che comprende Teemu Suninen, il quale guiderà la terza i20N in Estonia questo fine settimana, e il campione in carica del WRC2 Emil Lindholm.

L'ammissione di Neuville sul suo futuro nel WRC arriva in un momento in cui il campionato è stato oggetto di critiche da parte di piloti e team. Lo stesso Neuville, in occasione del Rally del Portogallo, ha lanciato un appello a rivalutare il WRC per migliorarne l'attrattiva per i piloti, i costruttori e i fan. Il mese scorso si sono svolti diversi incontri con FIA e i promotori del WRC per studiare idee utili migliorare i rally.

Il trentacinquenne ha condiviso alcune delle sue idee per migliorare il WRC, incentrate su un cambiamento di format che vedrebbe il tradizionale rally terminare il sabato, dando spazio a un nuovo format Power Stage a tempo aggregato la domenica. Neuville ritiene inoltre che il WRC dovrebbe incoraggiare una maggiore comunicazione radio tra i team e i piloti, seguendo le orme della Formula 1 e di altre categorie: "Le comunicazioni radio potrebbero essere interessanti, ma è difficile sapere come implementarla, ad essere onesti”.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Nella mia proposta, la comunicazione radio era prevista soprattutto per la Power Stage della domenica: in pratica, il rally si concluderebbe il sabato e la domenica ci sarebbe una tappa in cui si effettuano due passaggi e poi i tempi verrebbero sommati. In questo modo si otterrebbero anche più punti. In quella tappa potrebbe esserci anche la comunicazione o il fan boost per una maggiore potenza, non saprei”.

"Potremmo avere il rally di base, che è più breve, dal venerdì al sabato, ma poi rendere la domenica più un programma televisivo. Potremmo mostrare il riassunto del rally all'inizio e poi fare due passaggi in diretta della tappa”.

"Potremmo avere più pneumatici a disposizione, non so, e forse sull'ibrido potremmo trovare qualcosa di più interessante per ottenere più potenza e più libertà nella mappatura per quelle tappe per gli ingegneri. Forse potremmo avere i team vicini alla tappa come fanno in Extreme E con le tende e avere una comunicazione di questo tipo".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Il Direttore dello Sport su Strada della FIA, Andrew Wheatley, ha dichiarato nella newsletter della FIA sui rally della scorsa settimana che "tutte queste idee e feedback saranno raccolti con l'obiettivo di fornire un progetto, o una tabella di marcia, di come lo sport si evolverà nei prossimi anni".

Il mese scorso il direttore degli eventi WRC Simon Larkin ha confermato che sono in discussione diversi aspetti del WRC. "Se qualcosa cambierà sarà per il prossimo anno", ha dichiarato Larkin a Motorsport.com.

"Stiamo discutendo del format, dei regolamenti tecnici e c'è un dialogo continuo ogni giorno con la FIA. La FIA stabilisce i regolamenti e noi dobbiamo assicurarci che sia un prodotto che possiamo vendere".