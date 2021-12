WRC | nel 2022 solo 2 motori e 9 ibridi per vettura

Il Consiglio Mondiale del Motorsport riunitosi oggi a Parigi ha preso importanti decisioni per ciò che riguarda il regolamento sportivo che sarà introdotto nel 2022 e che andrà a determinare l'utilizzo di componenti fondamentali quali motori, pacchetti elettrici che compongono l'ibrido, ma anche l'incentivo alla sicurezza degli equipaggi e del personale che sarà eventualmente chiamato a intervenire sulle vetture ibride nel corso delle prove speciali.

Partendo dal primo punto, ovvero il numero di motori e di pacchetti elettrici formati da motore da 100 kW, pacco batterie e inverter. Ogni equipaggio, a partire dal Rallye Monte-Carlo, potrà usare appena 2 propulsori per l'intera stagione che, lo ricordiamo, sarà composta da 13 appuntamenti complessivi.

Nel 2022 sarà introdotta la propulsione ibrida, con la componentistica elettrica che sarà posta sull'assale posteriore delle vetture Rally1. Ogni equipaggio potrà disporre di 9 pacchetti ibridi, esclusi quelli dedicati ai test. In ogni fine settimana di gara, ogni pilota avrà un pacchetto ibrido titolare e solo uno da poter utilizzare come scorta in caso di guasto del primo.

Questo provvedimento renderà probabilmente ancora più incerto l'avvio di stagione, perché si tratterà di vetture completamente nuove, equipaggiate per la prima volta da un ibrido che sì deriva da quello usato anni fa nel WEC, ma che nel corso degli ultimi mesi ha comunque creato grattacapi ai team.

Abbigliamento più sicuro per gli equipaggi

Queste misure sono state adottate per cercare di ridurre i costi di gestione per i team, così come l'aumento di 10 chilogrammi del peso minimo delle vetture Rally1. Poi, però, sono state adottate altre misure importanti per la sicurezza degli equipaggi e del personale che potrà intervenire sulle vetture Rally1 ibride.

Come parte delle procedure di sicurezza per l'alta tensione delle vetture Rally1, ogni pilota e navigatore saranno tenuti a indossare guanti HV classe-0 per garantire un livello più alto di protezione. Le vetture Rally1 saranno contrassegnate dalla scritta "HY" con lettere bianche su sfondo rosso, nei pannelli delle porte anteriori che andranno a sostituire il numero del veicolo per renderle più facilmente identificabili dai commissari e dagli spettatori.

Importanti chiarimenti sono stati apportati anche per quanto riguarda la procedura di ricarica delle vetture Rally1 e quando sarà utilizzato il solo motore elettrico, ovvero la guida senza emissioni. Inoltre sono state approvate e aggiunte modifiche all'Appendice 14 del regolamento sportivo riguardo la procedura di sicurezza da seguire in caso di stop o di problemi a livello termico delle batterie.

Pene più severe per chi non allaccia il casco

Ultima misura adottata dal Consiglio Mondiale è quella che riguarda la revisione dell'articolo 53.1. Questo è stato fatto per creare un forte incentivo a piloti e navigatori che si fossero dimenticati di allacciare il casco o se lo fossero allacciato nella maniera sbagliata. Queste dovrebbero portare chi ha commesso l'errore a fermarsi in prova per sistemare l'elmetto protettivo. In caso contrario andranno incontro a sanzioni.

Per ciò che riguarda la procedura di rifornimento, durante questo fondamentale l'equipaggio dovrà restare fuori dall'abitacolo. Poi, per concludere, per ridurre i casi di piloti che si registrano come navigatori per prendere punti nel campionato, la persona nominata come pilota sul modulo di iscrizione dovrà necessariamente guidare nelle prove speciali, salvo in cause di forza maggiore. Altrimenti non potrà ottenere punti.