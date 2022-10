WRC | Multa di 1500€ a Ogier: ha fatto i 'donuts' prima del podio

Multa per Sébastien Ogier al termine del Rally RACC, vinto dal francese assieme a Benjamin Veillas grazie ad una prova sontuosa per le strade della Spagna.

Il portacolori della Toyota è stato colto in fallo dai commissari del WRC al termine dell'evento catalano in quanto avrebbe festeggiato in modo 'esibizionista' prima della cerimonia del podio prevista a Salou.

Il 38enne si è dato infatti ai celebri 'donuts', ovvero i cerchi effettuati in sgommata per celebrare la 55a vittoria iridata, ma in una zona non prevista dai regolamenti redatti per questa manifestazione.

Per motivi di sicurezza, solitamente vengono segnalate nelle Supplementary Regulations e nei vari Bollettini Tecnico-Sportivi le aree in cui è consentito fare questo tipo di manovre.

Non essendo questo il caso, ad Ogier è stata comminata una sanzione di 1.500€, più una reprimenda.

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 col team Photo by: Red Bull Content Pool

"I Commissari Sportivi hanno sentito il Team Manager della Toyota, Kaj Lindstrom, che si è scusato per l'impossibilità del pilota di partecipare alla riunione, col quale ha avuto una telefonata per ottenere le sue spiegazioni", si legge nella nota ufficiale emessa dalla direzione gara.

"Il Team Manager ha dichiarato che il pilota ha visto una vettura che lo precedeva lanciarsi nell'area del podio e ha pensato che si trattasse di una zona espositiva preparata per eseguire i donuts. Il Team Manager si è scusato per questo incidente".

"I Commissari Sportivi prendono comunque atto che, ai sensi dell'articolo 34.1.3 del Regolamento Sportivo FIA WRC 2022, questo genere d'esibizione può essere effettuata solo se consentita dalle Supplementary Regulations del rally, in questo caso non prevista nemmeno da un Bollettino particolare".

"Il comportamento del pilota rappresentava in questo caso un atto non sicuro".

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Per quanto riguarda altre decisioni giunte post-gara, sono stati assegnati 5" di penalità a Dani Sordo/Candido Carrera per utilizzo illegale del sistema ibrido.

L'equipaggio della Hyundai ha infatti sfruttato una spinta maggiore di quella prevista dalle norme durante la Power Stage finale, per la precisione di 0,08 kJ quando il regolamento prevede un regen di 30 kJ prima di poter beneficiarne.

"Il Team Manager di Hyundai Motorsport, Pablo Marcos, ha spiegato che dopo la partenza della PS19 l'auto ha dato un boost di 0,08 kJ senza un regen valido, il che è dovuto alla latenza del sistema di comunicazione e a una frenata particolarmente brusca", si legge nel rapporto dei commissari.

"Poiché questo problema non si era mai verificato prima, nemmeno durante i test, il team non aveva idea che potesse accadere. Il Team Manager ha dichiarato che in futuro sarà possibile evitare l'errore".

"I Commissari Sportivi hanno ritenuto che, sebbene il vantaggio prestazionale fosse trascurabile, non fosse stato rispettato il valore minimo di ricarica di 30kJ per avere una spinta in più".

"Per questo quindi deciso di comminare 5" di penalità, considerando anche che è responsabilità del concorrente assicurare la conformità della vettura in ogni momento".

La sanzione non incide in termini di classifica, con Sordo/Carrera che mantengono il 5° posto assoluto al termine della gara, ma i due spagnoli perdono il punto bonus guadagnato col quinto crono in Prova.