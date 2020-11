WRC: M-Sport svela la Ford Fiesta Rally3. Omologata nel 2021

M-Sport ha svelato nel corso delle ultime ore la sua ultima creatura. Si tratta della Ford Fiesta Rally3, vettura che andrà a collocarsi nello scalino intermedio della piramide pensata dalla FIA per i rally.

Si tratterà dunque di una Fiesta meno potente e prestazionale della WRC Plus che attualmente corre nel Mondiale con Esapekka Lappi, Gus Greensmith e Teemu Suninen, ma anche della Fiesta Rally2 preparata per WRC2 e WRC3.

Avrà però caratteristiche che le permetteranno di essere la vettura di preparazione per i livelli più alti del WRC, risultando dunque più impegnativa delle Rally5 e Rally4 (le vettura per il Junior WRC).

La vettura, che sarà a 4 ruote motrici e un motore 1.5 EcoBoost da 215 cavalli e 400Nm di coppia, sarà dotata di un cambio sequenziale a 5 marce per una velocità massima dichiarata di 185 km/h e raggiungerà i 100 km/h in 5".

E' stata realizzata e sviluppata da M-Sport Poland, distaccamento della sede M-Sport di Cockermuth, in Cumbria, ed è stata sviluppata da piloti del calibro di Nil Solans - ex campione WRC Junior - e dall'esperto Kajetan Kajetanowicz in alcuni test svolti recentemente in Sardegna.

"La Fiesta Rally3 non andrà a sostituire alcuna vettura attualmente in commercio. Sarà una vettura totalmente nuova che andrà a colmare una lacuna in una zona non ancora esplorata", ha spiegato Maciej Woda, direttore di M-Sport Poland.

"Sarà un gradino perfetto per i piloti, perché potranno passare dalle 2 alle 4 ruote motrici in maniera più graduale, permettendo loro di imparare e raffinare il proprio stile di guida in vista dei gradini successivi che li vedrà arrivare alle vetture Rally2 e alle Rally1, l'apice della piramide. E' un passo necessario per tutti i piloti che passeranno dalle 2 alle 4 ruote motrici che, solitamente, è molto forte".

L'omologazione della vettura è attesa per il 1 marzo 2021 e, al momento, è l'unica vettura realizzata della categoria Rally3.