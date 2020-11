WRC: Morbidelli correrà al Rally di Monza con Hyundai Italia

L’appassionante stagione 2020 di WITHU e Hyundai Rally Team Italia non si ferma e prepara un finale con i fuochi d’artificio. Al prossimo ACI Rally Monza, ultimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally WRC in programma dal 3 al 6 dicembre sul circuito brianzolo, una delle Hyundai i20 R5 sarà affidata a Franco Morbidelli, rider italiano impegnato nel Campionato Mondiale MotoGP con PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team e portacolori di WITHU Motorsport.

La straordinaria partecipazione celebrerà una stagione incredibile per il pilota di origini romane che ha quest’anno consacrato il suo talento nella massima serie del motomondiale con tre vittorie, un secondo posto e l’attuale seconda posizione nella classifica iridata quando mancano poche ore all’appuntamento conclusivo in Algarve. In quella che si è rivelata una delle stagioni più imprevedibili della storia del motociclismo, Morbidelli ha saputo distinguersi per velocità, precisione ed intelligenza, arricchendo il suo palmares che già contava anche il titolo europeo Superstock 600 2013 e il titolo di Moto2 ottenuto nel 2017.

WITHU e Hyundai Rally Team Italia, che quest’anno hanno unito le forze per concretizzare il programma di Umberto Scandola nel WRC3, hanno fortemente voluto, insieme a Hyundai Italia, la partecipazione di Morbidelli all’ACI Rally Monza anche a seguito del fortunato progetto “Riders meet Rally” dello scorso giugno quando al Ciocco tutti i piloti motociclistici WITHU Motorsport si sono dati appuntamento per saggiare il mondo del rally al volante delle Hyundai i20 R5 preparate dal team della famiglia Scandola.

La partecipazione di Morbidelli all’ultimo round del WRC sarà la prosecuzione in grande stile di quell’esperienza, anche se per Franco si tratterà di fatto del debutto in un rally vero e proprio che si preannuncia tecnico, impegnativo e certamente appassionante. L’evento sarà infatti molto diverso rispetto al Monza Rally Show degli scorsi anni, e proporrà un percorso molto più in linea con gli standard del WRC sia per chilometraggio, con oltre 272 chilometri cronometrati, che per conformazione.

L’ACI Rally Monza si svilupperà infatti con un programma articolato in quattro giornate disegnato in parte all’interno dell’Autodromo Nazionale e in parte sulle alture bergamasche. Dieci saranno le prove speciali ricavate nel Tempio della Velocità mentre la giornata di sabato avrà sei prove all'esterno e una in circuito.

La gara seguirà un rigido protocollo volto al contenimento dell’emergenza sanitaria, ma godrà di una importante copertura mediatica che permetterà agli appassionati di tutto il mondo di seguire le gesta dei piloti, impegnati per la prima volta nella storia in un appuntamento di questo tipo, sviluppato per buona parte all’interno di un circuito. WRC+ All Live metterà a disposizione on demand tutte le prove speciali in streaming, RAI Sport (CH 58 DTT) si collegherà a ripetizione, ma tutte le principali emittenti sportive lavoreranno a copertura della gara, da Mediaset a SKY fino a tutte le emittenti specializzate.

Franco Morbidelli | PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team rider

“Sono elettrizzato dalla possibilità di confrontarmi in un vero appuntamento del Campionato del Mondo Rally WRC. Sarà un’occasione pazzesca stare in mezzo ai migliori piloti del mondo e provare a competere in un motorsport diverso dal mio. Sarà un’esperienza di sicuro divertimento, dovrò imparare in fretta tanti dettagli e non sarà banale abituarsi in pochi giorni ad avere due ruote un più. Quando Matteo Ballarin mi ha chiamato, non ci ho pensato due volte, d’altronde sono esperienze che ti capitano di fare poche volte nella vita. Mi farò fare un po’ di ripetizioni accelerate da Umberto Scandola per farmi trovare il più pronto possibile allo start della prima prova speciale”.

Matteo Ballarin | Presidente WITHU

“La stagione rallystica è stata piuttosto frammentata quest’anno, ma quando insieme a Riccardo Scandola abbiamo iniziato a concretizzare la possibilità di partecipare all’ACI Rally Monza l’idea di chiamare Franco per unirsi al team ci ha subito trovati concordi. WITHU è insieme a Franco da diverse stagioni, è un ragazzo d’oro e abbiamo sempre lavorato con grande slancio insieme. Quest’anno abbiamo disputato una stagione elettrizzante, ci siamo emozionati con lui e insieme a lui per ogni vittoria e per ogni sorpasso, quindi come WITHU ci è sembrato scontato che fosse lui a meritare questo sedile e ringrazio PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team che ha appoggiato da subito questa idea”.

Riccardo Scandola | Hyundai Rally Team Italia Team Principal

“L’ACI Rally Monza sarà probabilmente il momento più seguito dell’intera stagione WRC e sicuramente uno dei momenti che segneranno la storia della specialità. Il nostro programma nel WRC3 con WITHU ha subito tante variazioni in corsa per i motivi che tutti conosciamo, ma poter chiudere a Monza aggiungendo Franco Morbidelli alle nostre fila sarà qualcosa di davvero straordinario. Stiamo lavorando con grande slancio per permettere a Franco di entrare in confidenza con quello che sarà il suo ufficio per quattro giorni, ma già a Riders Meet Rally il suo approccio era stato decisamente analitico e preciso. Sarà una sfida per tutto il team sotto tutti i punti di vista, ma sono sicuro che sarà allo stesso modo sfidante e divertente”.