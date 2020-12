WRC, Monza, Shakedown: subito doppietta Hyundai con Neuville-Tanak

E' subito doppietta Hyundai nello Shakedown dell'ACI Rally Monza, ultima prova del WRC che questa mattina ha accolto i concorrenti del Mondiale nella classica nebbia lombarda, con il panorama imbiancato dalla neve scesa nei giorni scorsi.

Le condizioni meteo possono essere un fattore importante e i piloti si sono mostrati piuttosto preoccupati per quanto potrà accadere nell'arco del weekend.

Nei tre passaggi sui 4,64km del percorso "Monza Circuit" ad imporsi sono stati Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul già alla prima uscita, nella quale hanno segnato un ottimo 3'08"7 a bordo della loro i20 Coupé, precedendo per un paio di secondi i compagni di squadra Ott Tänak/Martin Järveoja, che hanno ottenuto la loro miglior prestazione al terzo giro.

Come la coppia estone, anche Sébastien Ogier/Julien Ingrassia ha realizzato il crono buono all'ultimo tentativo, portando la prima delle tre Toyota in Top3 tenendosi dietro le Yaris dei colleghi Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt, con il giapponese autore di un errore in avvio di prova.

La prima delle Ford Fiesta è invece sesta grazie a Gus Greensmith/Elliot Edmondson con 4"3 di ritardo dalla vetta e per un soffio davanti alla Hyundai di Ole-Christian Veiby/Jonas Andersson, i quali fanno meglio dei compagni di squadra Dani Sordo/Carlos Del Barrio.

Non sono andati benissimo invece Elfyn Evans e Teemu Suninen, rispettivamente nono e decimo. Il britannico, affiancato da Scott Martin sulla quarta Toyota in gara, ha cominciato con un testacoda e poi non è riuscito ad abbattere il muro dei 3'15", mentre il finlandese, coadiuvato da Jarmo Lehtinen, è stato protagonista di una partenza anticipata che gli ha negato un buon tempo già al primo round dei tre, ritrovandosi poi a chiudere con 6"7 dal leader.

Fuori dalla Top10 abbiamo invece la Ford di Esapekka Lappi/Janne Ferm con 7" netti di ritardo da Neuville/Gilsoul.