WRC, Monte-Carlo, Shakedown: Ogier subito al top con Toyota

Il duello Hyundai-Toyota riparte nello stesso modo in cui era terminato l'anno scorso, ossia con le due Case molto vicine. E' accaduto anche oggi nello Shakedown del Rallye Monte-Carlo, svolto in un tratto di strada nei pressi di Gap - dov'è situato il Parco Assistenza - in cui ha preso il via il WRC 2020.

Nella stage di prova subito sugli scudi Sébastien Ogier, il quale ha firmato il miglior tempo della prova in 1'57"1 nella sua prima uscita ufficiale al volante della Toyota Yaris WRC. Il pilota francese è parso subito in grande confidenza con la vettura giapponese, tanto da piazzarla subito davanti a tutti nel primo dei 3 passaggi effettuati.

Seconda posizione, ma di un soffio, per Thierry Neuville. Il pilota belga ha portato la prima Hyundai i20 Coupé WRC nella posizione d'onore, staccata di appena 1 decimo di secondo dal crono di riferimento colto da Ogier. Delle prime 4 posizioni della classifica di questo Shakedown, lui è l'unico pilota a non aver cambiato team in questo 2020.

Dietro di Neuville, infatti, c'è Elfyn Evans, altro pilota che nel corso dell'inverno ha cambiato casacca passando da M-Sport a Toyota. Il gallese è stato più lento di mezzo secondo nei confronti di Neuville, firmando il suo miglior passaggio nel secondo dei 4 tentativi effettuati. Inizia con un quarto tempo l'avventura del campione del mondo in carica Ott Tanak con Hyundai.

Il pilota estone è risultato più lento di 6 decimi di secondo rispetto a Evans, ma è riuscito a precedere le due Ford Fiesta WRC del team M-Sport. Teemu Suninen ha completato la Top 5 davanti al nuovo compagno di squadra Esapekka Lappi. Tra i due il distacco è di appena 3 decimi, con Kalle Rovanpera settimo, accreditato di un tempo di 2 minuti netti.

E' bene non attendersi troppo dal giovane finlandese, il quale sembra aver bisogno di fare esperienza al volante di vetture estremamente differenti dalle R5 per potenza e aerodinamica, senza contare la necessità di un diverso stile di guida. Kalle ha preceduto di 2 decimi la terza Ford Fiesta, quella di Gus Greensmith. Il britannico è stato bravo a precedere Sébastien Loeb, oggi sornione e non salito alla ribalta per i crono. Ma la gara vera inizierà domani e sarà certamente tra i protagonisti.

Nel WRC2 Mads Ostberg ha firmato il miglior tempo al volante della Citroen C3 R5 ufficiale davanti ad Adrien Fourmaux, pilota M-Sport, e a Ole Christian Veiby, alfiere ufficiale di Hyundai Motorsport. Da segnalare la 19esima prestazione assoluta - la quinta in WRC3 - di Umberto Scandola. Il veronese, al volante di una Hyundai i20 New Generation R5 Evo del team Hyundai Italia Rally Team, è il primo degli italiani in classifica.