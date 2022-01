WRC ! Monte-Carlo, Shakedown: Ogier batte Loeb. Primi guai Rally1

Il Rallye Monte-Carlo 2022 è scattato questa mattina con lo Shakedown, una prova non valida per la classifica generale dell'evento, ma molto importante per preparare le vetture Rally1 in vista delle prime due prove speciali che saranno disputate nel tardo pomeriggio e nella prima serata di oggi.

Nel percorso lungo 2,29 chilometri, denominato Sainte-Agnès/Peille e destinato alle sole vetture Rally1, il miglior tempo assoluto è stato ottenuto da Sébastien Ogier e dal nuovo navigatore Benjamin Veillas. L'equipaggio francese di Toyota Racing ha centrato il crono di riferimento nel terzo dei tre passaggi in speciale in 1'50"4.

Per Toyota la sessione odierna è stata dolce-amara, con Elfyn Evans e Scott Martin terzi a 1" dal compagno di squadra che hanno completato la parte positiva, ma c'è anche da registrare il guasto meccanico che ha fermato il prova Kalle Rovanpera, nonché un altro guasto che ha impedito a Takamoto Katsuta di prendere parte al primo giro dei tre effettuati dai colleghi.

Chi invece sembra aver iniziato molto bene è M-Sport Ford. Il team diretto da Richard Millener ha colto il secondo tempo rgazie a Sébastien Loeb e alla sua nuova navigatrice, Isabelle Galmiche. Mezzo secondo il ritardo del 9 volte iridato WRC nei confronti dell'8 volte campione del mondo in carica.

Oltre al buon risultato di Loeb, c'è il quinto posto di Adrien Fourmaux al volante della seconda Ford Puma Rally1 davanti ai compagni di squadra Gus Greensmith e Craig Breen, rispettivamente sesto e settimo.

Hyundai Motorsport, invece, parte con il solo Thierry Neuville nelle prime posizioni. Il belga ha fatto bene in tutte e tre i passaggi nella prova e ha colto il quarto tempo con la nuova i20 N Rally1. E' andata peggio invece ai suoi compagni di squadra: Ott Tanak è decimo, staccato di oltre 4 secondi da Ogier, ma colpito anche da un problema meccanico - probabilmente al motore - della sua i20. Oliver Solberg è 11esimo, ultimo tra i piloti che hanno preso parte a questo Shakedown.

Ora i piloti rientreranno a Monte-Carlo per preparare le prime 2 prove della stagione previste stasera alle ore 20:18 (PS1) e 21:31 (PS2).