WRC, Monte-Carlo, PS9: Ogier fa un capolavoro e torna leader

Un vero capolavoro. Sébastien Ogier è partito forte nella seconda tappa dell'89esima edizione del Rallye Monte-Carlo firmando uno scratch che entra di diritto negli annali di questa corsa per capacità di guida, incisività, talento. Una prova di forza assoluta, quella del 7 volte iridato della Toyota, che lo proietta in vetta nuovamente dopo averla persa ieri a causa di una foratura nella PS6.

Ogier ha vinto dominando la Prova Speciale 9 (ricordiamo che la 8 è stata annullata tempo fa), la La Bréole - Selonnet 1 di 18,31 chilometri .volta su un fondo ghiacciato (tutti i piloti hanno scelto gomme da neve chiodate) e nell'oscurità della prima mattina. Lo ha fatto nel suo stile, lo stile dell'Ogier dei vecchi tempi, ovvero infliggendo quasi un secondo a chilometro al più rapido dei suoi avversari: Elfyn Evans.

Il pilota gallese, compagno di squadra di Ogier, si è dovuto accontentare del secondo posto, staccato di 17"8 a fine prova. Questo ha fatto sì che Ogier tornasse in testa alla classifica generale con 10"4 di vantaggio proprio su Evans. Per gli altri, invece, distacchi abissali.

A partire da Kalle Rovanpera, ritrovatosi terzo - con Toyota reimpossessatasi della tripletta provvisoria - dopo la pessima prova di Ott Tanak. Il campione del mondo 2019 ha commesso un errore dopo 2 chilometri di prova, finendo in testacoda. Poco dopo ha urtato qualcosa, rompendo il cerchio e distruggendo inevitabilmente la gomma anteriore sinistra. Così è stato costretto a compiere tutta la prova su 3 ruote, perdendo oltre 1 minuto e 2 posizioni nella classifica generale.

Tanak si trova quinto, staccato di 4"2 dal compagno di squadra Thierry Neuville. Il belga, questa mattina, ha faticato parecchio a trovare il ritmo con il nuovo navigatore Martijn Wydaeghe. Il suo divario dai migliori è infatti da ricercare non solo in un piccolo errore nelle fasi iniziali della prova, quanto nel ritmo impartito dalle note, forse non ancora adeguato a una prova del calibro della La Bréole - Selonnet. E' andata meglio a Dani Sordo, tornato a ottenere tempi interessanti dopo una prima giornata di gara a dir poco irriconoscibile.

Rallye Monte-Carlo 2021 - Classifica dopo la PS9