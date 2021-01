WRC. Monte-Carlo, PS7: Ogier torna super e vede Evans

Furioso e inarrestabile. Dopo quanto accaduto nella PS6, Sébastien Ogier ha sfoderato l'ennesima prestazione superba della sua carriera firmando una grande vittoria nella Prova Speciale 7, la Chalancon - Gumiane 2 di 21,62 chilometri, che conferma la grande giornata che ha avuto, pur se funestata dalla foratura che nella PS6 gli ha fatto perdere la prima posizione nella classifica generale.

Grazie a questo scratch, arrivato grazie a una grande guida e anche alla posizione di parternza migliore rispetto ai suoi avversari, Ogier è riuscito a rientrare nella lotta per la vittoria dell'89esima edizione del Rallye Monte-Carlo dopo appena una prova speciale.

Elfyn Evans ha preferito gestire il grande vantaggio che si è trovato tra le mani nella stage precedente, ma, tagliato il traguardo della PS7, ha dovuto fare i conti con la realtà: Ogier, in questa gara, non è mai battuto sino a quando non lo si ha alle spalle al termine della Power Stage.

La lotta per la vittoria sembra aver preso una piega più definita, perché Ott Tanak è stato costretto a rallentare il proprio passo a causa dell'ennesimo guasto ai tergicristalli. La pioggia, grande protagonista di questa stage, è scesa copiosa e l'estone non ha potuto fare altro che spingere meno di quanto avrebbe potuto e voluto.

Bella la lotta per il quarto posto, che vede Kalle Rovanpera superare nuovamente Thierry Neuville e posizionarsi di nuovo ai piedi del podio. Per Rovanpera è arrivato il terzo tempo di speciale, mentre Neuville - sebbene sia stato contento del suo crono - ha firmato il quinto assoluto. Questo ha permesso al giovane talento della Toyota di superare il belga. Tra i due, però, ci sono appena 6" e domani le cose potrebbero cambiare nuovamente.

Dani Sordo, con le gomme da neve non chiodate, è tornato a volare. Lo spagnolo della Hyundai ha firmato il secondo tempo ad appena 1"3 dal crono di riferimento di Ogier grazie a una confidenza ritrovata con la vettura e le gomme, mentre con le slick (Supersoft) ha affermato di essere più in difficoltà.

Peccato per Pierre-Louis Loubet, ingannato su una frenata in discesa prima di un tornante destrorso dove ha trovato una pozzanghera d'acqua di grandi dimensioni che ha creato acquaplaning e lo ha portato a sbattere violentemente contro un muretto. Fortunatamente sia Pierre-Luois che il navigatore Vincent Landais stanno bene. Bene anche Takamoto Katsuta, autore del quarto tempo assoluto di stage e risalito in ottava posizione della classifica generale.

In WRC2 c'è un uomo solo al comando. E' Andreas Mikkelsen, che in condizioni di asfalto bagnato è riuscito ad aumentare ulteriormente il suo vantaggio nei confronti di Adrien Fourmaux, unico vero avversario nella lotta per la vittoria di categoria in questo fine settimana. Mikkelsen, pilota Toksport al volante di una Skoda Fabia R5 Evo, a un vantaggio di 47"1 sul francese del team M-Sport, al volante di una Ford Fiesta R5 MKII.

La seconda giornata di gara del Rallye Monte-Carlo 2021 termina qui. Ricordiamo infatti che tutte le prove speciali da giovedì a sabato compreso sono state anticipate di 2 ore e mezza per evitare di infrangere il coprifuoco imposto in Francia a partire dalla settimana scorsa dal governo locale. La gara riprenderà domattina con la Prova Speciale 9 (la PS8 è stata cancellata da tempo), la La Bréole - Selonnet 1 di 18,31 chilometri, con la prima vettura con priorità P1 che entrerà in prova alle 06:30 italiane.

Rallye Monte-Carlo 2021 - Classifica dopo la PS7