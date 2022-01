WRC | Monte-Carlo, PS6: poker di Loeb, sempre più leader

Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche continuano a dominare il Rallye Monte-Carlo 2022 vincendo anche la Prova Speciale 6, la Roure/Beouil 2 di 18,33 chilometri, firmando così il quarto scratch consecutivo nella giornata odierna.

L'equipaggio francese del team M-Sport Ford ha vinto sino a ora tutte e quattro le prove disputate sino a ora, mostrando una superiorità notevole nei confronti di tutti i rivali. La loro posizione di partenza in prova ha fatto la differenza in mattinata, ma ora la situazione è più equa. Nonostante ciò, Loeb continua a firmare i migliori tempi assoluti.

Nella prima prova pomeridiana, Loeb ha battuto con 2"9 di margine Sébastien Ogier e Benjamin Veillas, secondi con la GR Yaris Rally1, e con 3"9 Elfyn Evans e Scott Martin, anche loro piloti ufficiali del team Toyota.

Se Loeb continua ad aumentare il suo vantaggio nei confronti dei rivali - ora arrivato a 14"5 - Ogier si è rifatto sotto e si è portato a 1"4 dal secondo posto, ora nelle mani del compagno di squadra Evans. .Si preannuncia così un bel duello tra i due compagni di squadra, anche se non va dimenticato che sarà Evans a dover lottare per il titolo iridato piloti, mentre Ogier farà solo qualche apparizione spot in questo mondiale.

Loeb continua a mostrare le doti della Ford Puma Rally1 Hybrid EcoBoost spingendo al massimo, come ha ammesso lui stesso al termine di questa prova, ma anche gli altri piloti di M-Sport rimasti in gara non sono da meno. Splendido il quarto posto di speciale ottenuto da Gus Greensmith, il quale era rimasto senza aiuto dell'ibrido nella PS5, mentre ora ha fatto vedere di essere davvero un altro pilota rispetto a quello impreciso e quasi timoroso degli ultimi 2 anni.

Craig Breen, invece, sembra essere il pilota che sta faticando di più tra quelli al volante di una Puma, ma il nord-irlandese, lo ricordiamo, non corre a Monte-Carlo da diversi anni e, per fare bene in un rally come questo, l'esperienza conta e non poco.

Migliorano le Hyundai rispetto al passaggio di stamattina sempre nella stessa speciale, ma è chiaro come le i20 abbiano problemi di sottosterzo e di bilanciamento, che stanno rallentando sia Thierry Neuville che Ott Tanak.

WRC - Rallye Monte-Carlo 2022 - Classifica dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 1h04'38”1 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +14"5 3 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +15"9 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +49"1 5 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +54"2 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +56"0 7 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +1'01"4 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'34"6 9 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +2'08"8 10 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +2'13"6