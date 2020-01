WRC, Monte-Carlo, PS6: Ogier sale in seconda posizione

Dopo tre speciali consecutive vinte da Elfyn Evans, Toyota continua a faer incetta di scratch vincendo anche la Prova Speciale 6 del Rallye Monte-Carlo 2020, la Curbans - Venterol 2 di 20,02 chilometri, ma questa volta con Sébastien Ogier.

Il 6 volte iridato ha colto il miglior tempo in 13'20"8 in un tracciato reso ancora più scivoloso dal ghiaccio rispetto al passaggio di questa mattina. Inoltre l'asfalto è stato reso ancora più insidioso dal fango.

Dietro Ogier, staccato di 5"3, ecco Thierry Neuville. Il secondo tempo di speciale ha però costretto il belga della Hyundai a scendere in terza posizione nella classifica generale con Ogier salito in seconda piazza. Ora Toyota ha in mano una doppietta virtuale.

Il team diretto da Tommi Makinen può però tirare un sospiro di sollievo, perché il leader della corsa Elfyn Evans ha rischiato di finire la propria corsa in un fosso. Fortunatamente è riuscito a recuperare il controllo della sua Yaris e a continuare la prova, danneggiando solo l'aerodinamica anteriore - parte destra - della sua Yaris numero 33.

Sébastien Loeb continua a fare gara a sé, relegato in quarta posizione sia nelle speciali che nella generale. Il 9 volte iridato della Hyundai risulta sempre più lento dei primi 3, ma imprendibile per i piloti che precede nella generale.

Chi sta continuando nel suo apprendistato è Kalle Rovanpera, autore del sesto tempo di stage e pochi decimi dal riferimento di Esapekka Lappi, quinto con l'unica Ford Fiesta WRC ufficiale superstite dopo i ritiri di Teemu Suninen e Gus Greensmith.

Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS6