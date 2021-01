WRC, Monte-Carlo, PS4: Ogier si ripete e vola in testa!

Sébastien Ogier ha tutta l'intenzione di portare a casa l'ottava vittoria della carriera al Rallye Monte-Carlo, diventando così il pilota più vincente della storia della prestigiosa gara intitolata al Principato.

Il pilota della Toyota si è confermato super in questo inizio di giornata firmando il secondo scratch consecutivo. Ha vinto anche la Prova Speciale 4, una delle novità di questa 89esima edizione del Rallye Monte-Carlo, la Chalancon - Gumiane 1 di 21,62 chilometri ed è diventato il nuovo leader della classifica generale superando Kalle Rovanpera.

Anche in questo caso Ogier ha fatto la differenza nel settore centrale della stage, in cui l'asfalto si è rivelato più viscido, ma anche nell'ultima parte della speciale, che ha particolarmente apprezzato. Ad aiutarlo nella conquista della prima posizione è stata anche una penalità comminata a Kalle Rovanpera.

Il pilota finlandese si è presentato con 1 minuto di ritardo al controllo orario prima di entrare in prova a causa di una sostituzione gomme più lunga del previsto. Per questo ha subito 10" di penalità sommati al suo tempo di gara che lo hanno fatto scivolare al terzo posto della classifica generale.

Ora Ogier comanda la classifica con 3"3 di vantaggio nei confronti di Elfyn Evans e con 9"7 su Kalle Rovanpera. Le Toyota continuano a dettare legge, dimostrando - almeno sino a ora - di essere al momento le vetture da battere in questo fine settimana.

Inizio di giornata molto difficile per Hyundai Motorsport. Ott Tanak ha perso altro tempo prezioso nei confronti dei rivali della Casa giapponese, affermando a fine prova di avere un problema al motore che si rivela nei tornanti. Thierry Neuville e Dani Sordo hanno invece sbagliato scelta di gomme. La gomma chiodata che sono stati costretti a montare in questa prova (ne hanno 3 Supersoft e 3 chiodate da neve contro le 4 Supersoft e le 2 chiodate da neve degli avversari) li hanno penalizzati oltremodo.

Sia Neuville che Sordo hanno optato per le 3 Supersoft e, forzatamente, una chiodata da neve. Questa ha reso tutto più complicato su un asfalto non troppo insidioso e, per larghi tratti, quasi asciutto. La loro guida, dunque, è risultata nervosa per riuscire a controllare le rispettive i20 e il tempo finale ottenuto dai due è l'esempio lampante delle difficoltà incontrate nel corso dei quasi 22 chilometri della prova.

