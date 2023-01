WRC | Monte-Carlo, PS3: Tris di Ogier. Che lotta per il 3° posto

Sébastien Ogier ha messo le cose in chiaro anche questa mattina. Dopo aver vinto le prime due speciali del Rallye Monte-Carlo 2023, si è ripetuto questa mattina nella PS3, la Roure / Roubion / Beuil 1 di 18,33 chilometri, continuando ad ampliare il suo margine nei confronti dei diretti rivali.

Il campione di Gap, al volante della GR Yaris Rally1, ha fermato il cronometro in 9'54"7 in una prova speciale con neve, ma solo a bordo strada. I piloti, infatti, hanno scelto gomme Super Soft e Soft - in combinazione mista: 3 Super Soft e 3 Soft, oppure 4 Soft e 2 Super Soft - per affrontare il giro mattutino che si prevede lineare, con poche insidie dal punto di vista del fondo.

In tutto questo Ogier continua a fare meglio di tutti, così come Elfyn Evans rimane l'unico in grado di tenere un ritmo adeguatamente veloce per non subire distacchi abissali dall'8 volte campione del mondo. In questa prova il gallese di Toyota è risultato più lento di 3"2 rispetto a Ogier.

Dietro di loro, invece, si infiamma la lotta per il terzo posto nella classifica generale che vede sfidarsi il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, Thierry Neuville e Ott Tanak. I tre piloti di punta dei tre team che si sfideranno quest'anno per la vittoria del titolo iridato Piloti.

Nella PS3 il più rapido è stato Rovanpera, più veloce di 1"7 su Neuville e 1"9 su Tanak. Questo lo ha portato a scavalcare entrambi nella classifica generale e a issarsi al terzo posto assoluto, regalando a Toyota Racing la tripletta provvisoria.

Certo è che Kalle non potrà dormire sonni tranquilli, perché sia il belga di Hyundai Motorsport che l'estone di M-Sport Ford sono vicinissimi, rispettivamente a 1 e a 2 decimi da lui.

Buona prova di Pierre-Louis Loubet, sesto ad appena 2 decimi dal tempo di Ott Tanak. Il francese ha perso molto nell'ultimo intermedio, perché sino a quello precedente si trovava addirittura con il quarto tempo parziale di prova.

In difficoltà gli altri piloti Hyundai: Dani Sordo non è andato oltre il settimo tempo a 12"8 da Ogier, mentre Esapekka Lappi sta imparando sia le speciali che a capire la i20 N Rally1. Per lui, questo, sarà un evento dedicato maggiormente all'apprendistato che alla ricerca di prestazioni competitive.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 36'28”4 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +9"2 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +23"2 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +23"3 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +23"4 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +44"9 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +48"5 8 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +59"5 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'11"4 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +1'43"0