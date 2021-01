WRC, Monte-Carlo, PS3: Tanak crolla, Rovanpera in testa!

Il Rallye Monte-Carlo, prologo del WRC 2021, è ripartito molto presto questa mattina con la Prova Speciale 3 disputata nell'oscurità e, parzialmente, sul ghiaccio, la Aspremont - La Bâtie-des-Fonts 1 di 19,61 chilometri, in cui le Toyota hanno firmato una grande tripletta, portandosi così tutte nelle prime 3 posizioni della classifica generale.

Sébastien Ogier ha sfruttato la sua immensa esperienza per vincere la prova e avvicinarsi alla vetta, conquistando per altro 2 posizioni nella generale che lo vede ora al terzo posto alle spalle dei suoi compagni di squadra.

Ogier, così come i suoi compagni di squadra, è stato efficace nell'ultima sezione della prova, quella che ha presentato ghiaccio e il cosiddetto "black ice". La sua guida e le note di Ingrassia lo hanno portato a vincere la prova e ad avvicinarsi alla vetta.

Questa, però, è stata presa da Kalle Rovanpera con un'altra prova convincente. 5"7 il ritardo di Rovanpera da Ogier, per altro arrivato quasi tutto negli ultimi chilometri dopo la sezione ghiacciata.

Ora le tre Toyota sono racchiuse in 7"9, con Rovanpera davanti a tutti e un vantaggio di appena 2"2 nei confronti di un Elfyn Evans che si è ben comportato a sua volta, tanto da ottenere il secondo tempo di stage a pochi secondi da Ogier.

A sorpresa, il miglior pilota Hyundai Motorsport non è stato l'ormai ex leader della generale Ott Tanak, bensì Therry Neuville. Il belga, alla prima gara con il nuovo navigatore Martijn Wydaeghe, ha optato per una diversa scelta di gomme (3 Supersoft e 3 gomme da neve chiodate contro le 4 Supersoft e le 2 da neve chiodate delle Toyota e Tanak).

Alla fine della prova Neuville si è detto contento, perché è evidente che tra lui e Wydaeghe ci sia poca confidenza. Non hanno fatto nemmeno un test assieme e il ritardo dalle 3 Toyota è certamente dignitoso. Ottimo l'intermedio sul ghiaccio, grazie anche alla scelta di gomme. Passato il traguardo, i due hanno parlato di modifiche alle note per cercare di prepararsi al secondo passaggio.

Davanti a loro nella classifica generale c'è Ott Tanak. Il campione del mondo 2019 era partito fortissimo sull'asfalto asciutto, ma poi, una volta arrivata la sezione ghiacciata, ha perso quasi 20" dalle Toyota, ma anche tanto tempo nei confronti di Neuville. Questo lo ha fatto arretrare dalla prima alla quarta posizione e ora ha un vantaggio di 5"6 nei confronti di Thierry che lo insegue.

Altra prova molto difficile per Dani Sordo e Carlos Del Barrio. L'equipaggio spagnolo della Hyundai, al loro ultimo rally Mondiale assieme, continuano a perdere tanti secondi nei confronti dei migliori. Lo spagnolo ha ammesso di non avere confidenza con la vettura e questo lo ha penalizzato molto anche nella prima prova di questa mattina.

Altro tempo strepitoso per Andreas Mikkelsen, leader con 10"2 di vantaggio nei confronti del primo dei rivali: Adrien Fourmaux. Il norvegese del team Toksport ha firmato un'altra grande prova, anche ha ammesso lui stesso di aver perso la concentrazione nel corso degli ultimi chilometri, quando si è trovato davanti Pierre-Louis Loubet molto più lento di lui. Bene anche Fourmaux, che dimostra di essere un pilota interessante.

Rallye Monte-Carlo 2021 - Classifica dopo la PS3