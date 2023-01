WRC | Monte-Carlo, PS2: bis di Ogier. Errori di Rovanpera e Neuville

L'anno scorso il successo gli è sfuggito di mano a pochi chilometri dal traguardo, ma quest'anno Sébastien Ogier sembra non voler fare prigionieri e tornare così il pilota più vincente della storia al Rallye Monte-Carlo arrivando a 9 successi.

Il pilota francese ha ottenuto la vittoria di speciale anche nella PS2, la La Cabanette / Col de Castillon di 24,90 chilometri, incrementando il suo vantaggio nei confronti di tutti i suoi diretti rivali per il successo finale dell'evento monegasco.

Ogier ha preceduto di 4"7 il compagno di squadra e primo inseguitore Elfyn Evans, chiudendo così la prima giornata di gara in testa. Nella prova - si trattava di uno scollinamento dopo la salita al Col de Turini nella PS1 - Ogier ha tratto vantaggio dalla sua posizione di partenza, avendo potuto vedere quanto successo a due dei suoi rivali più accreditati.

Kalle Rovanpera e Thierry Neuville, entrati in prova rispettivamente per primo e terzo, sono incappati in un lungo nello stesso tratto, al chilometro 10,5 della speciale. Si trattava dell'unica parte della prova in cui era presente il ghiaccio. A beffare il campione del mondo in carica e il belga di Hyundai Motorsport è stata una lastra di black ice.

Ad avere la peggio è stato Neuville, il quale ha impiegato più tempo del previsto a ripartire a causa del motore della sua i20 N Rally1, che ha stallato e ha impiegato qualche momento di troppo a riaccendersi. Questa situazione è stata importante per Ogier, il quale ha evidentemente visto dal proprio telefono quanto accaduto ai rivali e ha potuto transitare in quel punto senza particolari problemi.

La stessa cosa è stata eseguita da quasi tutti gli altri piloti entrati in prova dietro ai primi 4. Evans è stato tra questi, ma il suo ritmo, sebbene fosse di livello, non è risultato sufficiente a pareggiare quello di Ogier. Ora il transalpino di Toyota Racing ha un vantaggio su di lui pari a 6" netti. Ciò significa che il gallese è per ora l'unico a poter impensierire l'8 volte iridato.

Ott Tanak ha dovuto fare i conti con gli stessi problemi che lo hanno rallentato nella prima speciale di questa sera. Niente quinta marcia e altri problemi elettrici che lo hanno costretto a rallentare. Eppure il campione del mondo 2019 si trova al terzo posto della classifica generale, con un decimo di vantaggio su Thierry Neuville.

Kalle Rovanpera, invece, è quinto, staccato di un paio di secondi da Neuville e di oltre 17" da Ogier. Un avvio cauto per l'iridato in carica, ma va sottolineato come Kalle, Neuville, Tanak ed Evans possano fare affidamento sul programma part-time di Ogier: Il francese potrà anche vincere nel Principato, ma non sarà un pericolo nella lotta al titolo di quest'anno.

Continuano a faticare gli altri piloti Hyundai, con Dani Sordo sesto ma staccato di 19"7 da Ogier nella PS2 e di oltre mezzo minuto nella generale. Esapekka Lappi ha invece preso quasi 30" di ritardo in prova: la sua esperienza a Monte-Carlo è molto bassa, così come quella al volante della i20 N Rally1. Gli servirà tempo per capirla e adattarsi a un mezzo differente dalla Toyota Yaris GR Rally1.

Pierre-Louis Loubet, proprio come Dani Sordo e altri piloti partiti dopo i primi 5, è stato troppo cauto nella parte in cui il ghiaccio ha rappresentato l'unica, vera insidia dal punto di vista del manto stradale. Anche lui, così come Lappi, ha preso quasi 30 secondi, ma ha fatto meglio di 4 decimi rispetto al finlandese e per questo ha firmato il settimo tempo in prova.

Certo balza subito all'occhio la differenza di spessore - inevitabile - tra lui e il neo arrivato Ott Tanak. Sebbene l'estone non abbia esperienza al volante della Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid, gli è già davanti di diverse decine di secondi. Va dato atto a Loubet di conoscere poco, quasi nulla, le speciali. Ma dovrà dare risposte in una stagione per lui molto importante.

Prova sfortunata per Takamoto Katsuta. Il giapponese ha preso 50 secondi di ritardo da Ogier per via della rottura del freno a mano. In una prova come questa, in discesa e ricca di tornanti, non ha avuto modo di sfruttare l'aiuto del sistema a mano per girare la vettura rapidamente ove richiesto. Ecco spiegato l'imponente ritardo dal crono di riferimento della stage.

Anche la classifica WRC2 ha già un padrone. Si tratta di Nikolay Gryazin. Il russo, al volante della Skoda Fabia RS Rally2, ha ottenuto 2 tempi strepitosi che lo portano a essere nettamente il leader di classe.

Il pilota del team TokSport ha ottenuto due scratch, issandosi così in vetta al WRC2 con ben 16"6 di vantaggio sul primo degli inseguitori, Stéphane Lefebvre al volante della prima Citroen C3 Rally2. Il francese è insidiato dal connazionale e compagno di squadra Yohan Rossel, staccato di appena 1"6 dal secondo posto.

La prima tappa della 91esima edizione del Rallye Monte-Carlo termina qui. Riprenderà domattina con la PS3, la Roure / Roubion / Beuil 1 di 18,33 chilometri. La prima vettura, ovvero la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen entrerà in speciale alle ore 9:09 italiane.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 26'33”7 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +6"0 3 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +15"4 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +15"5 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +17"1 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +32"1 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +40"3 8 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +41"4 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +57"0 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +1'06"6