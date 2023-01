WRC | Monte-Carlo, PS17: Katsuta a 1 centesimo dal quinto posto!

Sébastien Ogier infila l'ennesima vittoria di speciale al Rallye Monte-Carlo 2023 vincendo la penultima prova, la Lucéram/Lantosque 2 di 18,82 chilometri ed è ora a un passo, o meglio, a una prova speciale, dalla nona vittoria nel Principato.

Il pilota della Toyota non sarà costretto a vincere la Power Stage non dovendo lottare per il titolo iridato Piloti - ma potrebbe aiutare Toyota per quello Costruttori... - non a caso ha spinto in questa prova, aggiudicandosela.

Probabilmente il campione di Gap proverà a portare a casa qualche punto nella prossima stage e, dato il passo mostrato in questo fine settimana, non sarà certo un'ambizione proibitiva in quello che, per lui e per Toyota, è stato sino a ora un weekend dominante.

Ottimo il secondo tempo ottenuto da Takamoto Katsuta. Il giapponese è in piena rimonta e con il conseguente tempo molto alto di Ott Tanak, è ora ad appena 1 centesimo dalla quinta posizione.

L'estone di M-Sport dovrà spingere forte nella prossima prova se vorrà difendere la Top 5 dagli assalti del giapponese, in una situazione che appena una prova fa sembrava a dir poco irreale. Tanak ha probabilmente gestito troppo le gomme, mentre Katsuta ha proseguito nel mostrare un passo sorprendente, se paragonato alle sue precedenti uscite nel Principato.

Per quanto riguarda il resto della classifica generale, le posizioni sono congelate. Nel WRC2 Nikolay Gryazin ha risposto agli attacchi di Yohan Rossel e sembra avere la situazione sotto controllo, per quella che sarebbe la prima vittoria a livello mondiale della Skoda Fabia RS Rally2.

Da segnalare il ritiro definitivo di Pierre-Louis Loubet. Tornato in gara questa mattina, il francese ha denotato una perdita di fluidi sulla sua Ford Puma Rally1 al termine della PS16 e si è fermato per cercare di sistemare il problema. Purtroppo per lui, nel tentativo di aggiustare la vettura dell'ovale blu, è andato oltre il tempo consentito per entrare in prova. Per questo il regolamento prevede che sia costretto ad abbandonare la corsa.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS17

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h01'56”8 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +23"5 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +45"1 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'16"4 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +2'39"0 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'39"1 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +3'38"6 8 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +3'45"3 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +9'34"5 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +9'44"6