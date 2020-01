WRC, Monte-Carlo, PS15: Neuville a un passo dal successo

Thierry Neuville non si ferma e vince anche la Prova Speciale 15, la La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 2 di 18,41 chilometri, prova che aveva già vinto in apertura di giornata, aumentando il suo vantaggio nei confronti delle due Toyota ufficiali di Elfyn Evans e Sébastien Ogier.

Per il belga della Hyundai si tratta dell'ottava vittoria di speciale sulle 15 svolte sino a ora. Sta dunque legittimando una prima posizione nella generale colta solo una prova or sono, ma a conti fatti meritata. Ora, per portare a casa la prima vittoria della carriera al Rallye Monte-Carlo, manca solo la Power Stage.

Sébastien Ogier ha provato il tutto per tutto, cercando di recuperare secondi sul rivale, ma si è dovuto accontentare della seconda posizione, staccato di 1"4. Ha fatto molto peggio Elfyn Evans, addirittura quarto di stage staccato di 7"1 dal riferimento di Neuville.

Ora Thierry ha un vantaggio di 11"1 su Evans e di 12"6 su Ogier. La battaglia sembra essere rimasta tra i piloti Toyota, ma mentre ieri sera era per il comando della corsa, ora è per il secondo posto. Evans sembra in crisi di gomme e Ogier potrebbe approfittarne nell'ultima prova per superarlo e limitare i danni nei confronti di Neuville.

Intanto Esapekka Lappi ha messo al sicuro la quarta posizione nella classifica generale firmando un ottimo terzo tempo con la Ford Fiesta del team M-Sport. Per lui si tratta di una prova importante, perché chiusa a soli 6"3 dal crono di riferimento. Chiaro sintomo di come stia prendendo confidenza con la Fiesta.

Continuano le enormi difficoltà per Sébastien Loeb. Il 9 volte iridato della Hyundai ha iniziato a rallentare nella prova precedente perdendo la quarta piazza. In questa ha fatto anche peggio, perdendo quasi 1 minuto da Neuville e anche la quinta posizione, ora nelle mani dell'esordiente Kalle Rovanpera.

All'arrivo della prova, Loeb ha ammesso di aver rallentato di proposito per aver letteralmente distrutto una gomma nella PS14. Dunque la sua intenzione è arrivare alla Power Stage cercando di limitare i danni e finire la gara per portare a casa punti per Hyundai nel Mondiale Costruttori. Questo sarebbe importante, considerando il ritiro di Tanak arrivato nella PS4.

