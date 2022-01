WRC | Monte-Carlo, PS12: Loeb risponde. Neuville nei guai

Il giro pomeridiano del sabato al Rallye Monte-Carlo è ricominciato con la Prova Speciale 12, la Saint-Jeannet/Malijai 2 di 17,04 chilometri, in cui a vincere è stata un'altra Toyota GR Yaris Rally1, quella di Kalle Rovanpera.

Il pilota finlandese ha vinto la sua prima prova speciale e, grazie a quella, è riuscito addirittura a salire in quarta posizione nella classifica generale dopo un avvio di gara disastroso. Prova dopo prova, il talento finlandese è riuscito a prendere confidenza con la sua Yaris e, anche grazie a errori e sfortune degli avversari, ha scalato la classifica e ora è ai piedi del podio.

Dietro Rovanpera continua a imperversare il duello tra i due piloti più vincenti degli ultimi 20 anni nel WRC, quella tra Sébastien Ogier e Sébastien Loeb. Il pilota del team M-Sport Ford è riuscito a chiudere al secondo posto nella prova e a ridurre di 4 decimi il suo ritardo dal rivale.

Ora tra i due ci sono 5 secondi e l'ultima prova della giornata potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della lotta per il primo posto di giornata. I due hanno fatto scelte differenti per le gomme con cui affrontare i tratti di neve e ghiaccio, per cui vedremo chi dei due avrà fatto quella migliore.

La giornata nera di Thierry Neuville prosegue nel peggiore dei modi, perché i problemi meccanici di cui aveva parlato sin dalla seconda prova di oggi si sono manifestati e non ha più potuto nascoderli. Uno dei 4 ammortizzatori, l'anteriore destro, si è rotto definitivamente, uscendo addirittura dalla carrozzeria.

Neuville ha fatto di tutto per cercare di trovare un rimedio, ma durante la prova si è rotto del tutto, costringendo il belga della Hyundai a rallentare e perdere oltre 3 minuti. Ora Thierry si trova in sesta posizione, superato non solo da Kalle Rovanpera, ma anche da Takamoto Katsuta.

Da segnalare la penalità di 3 minuti inflitta a Gus Greensmith per essere arrivato in ritardo al Controllo Orario di entrata nella PS12. Cambia tutto anche nella classifica generale del WRC2, con Andreas Mikkelsen ora saldamente al comando dopo il ritiro di Stéphane Lefebvre, arrivato successivamente a un testacoda in cui ha rotto il cerchio posteriore destro e anche la sospensione medesima. In seconda posizione sale così Yohan Rossel.

WRC - Rallye Monte-Carlo 2022 - Classifica dopo la PS12

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 2h05'23”5 2 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 +5"0 3 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +1'10"6 4 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +2'08"8 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'28"3 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +5'33"5 +10" 7 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +6'11"7 +3'00" 8 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +7'01"7 9 Rossel/Boulloud Citroen C3 Rally2 +7'24"6 10 Cais/Tesinsky Ford Fiesta Rally2 +9'03"1 +10"