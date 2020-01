WRC, Monte-Carlo, PS11: riscatto Neuville. Ogier ed Evans pari!

Thierry Neuville non molla. Il pilota belga di Hyundai Motorsport si conferma irriducibile vincendo con merito la Prova Speciale 11, la St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2 di 16,87 chilometri, rientrando così in lotta per la prima posizione al Rallye Monte-Carlo.

Neuville, che già aveva vinto la prova al suo primo passaggio svolto questa mattina, è passato a 4 gomme SuperSoft (più 2 di scorta) e con un asfalto meno ghiacciato - ma comunque insidioso - ha piazzato la zampata che lo ha portato a 11" di distacco dai due leader della classifica generale.

Sì, avete letto bene. Due leader della classifica generale. Il secondo posto ottenuto da Ogier, staccato di soli 8 decimi da Neuville, è stato sufficiente a portarlo nuovamente in vetta. Ora il 6 volte iridato condivide con il compagno di squadra la prima posizione quando manca appena una speciale al termine della giornata odierna.

Da sottolineare l'ottimo inizio del giro pomeridiano di Esapekka Lappi. Il finlandese del team M-Sport ha colto il quarto tempo a soli 5"7 da Neuville, 1 decimo solo più lento di Elfyn Evans. Un bel passo avanti per l'ex pilota di Citroen Racing, che grazie a questo risultato ha messo al sicuro la quinta posizione nella classifica generale.

Ora Lappi dovrà decidere se cercare di tenere lo stesso ritmo anche nella PS12 per cercare di ridurre il gap che lo separa da Sébastien Loeb, o accontentarsi del piazzamento alla prima uscita della carriera al volante della Ford Fiesta WRC.

Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS11