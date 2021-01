WRC, Monte-Carlo, PS11: Ogier chiude davanti a Evans

Elfyn Evans non ha ancora abbandonato il pensiero stupendo di negare a Sébastien Ogier l'ottava vittoria della carrira al Rallye Monte-Carlo, che lo farebbe così diventare il pilota più vincente della storia per ciò che riguarda la gara che si tiene nel Principato.

Il gallese ha vinto l'ultima prova speciale della giornata odierna - un sabato insolitamente corto - ossia la Prova Speciale 11 La Bréole - Selonnet 2 di 18,31 chilometri, riducendo così il suo distacco dal campione di Gap, che domani inizierà l'ultima giornata di gara da leader della classifica.

Tra Ogier ed Evans ci sono ora 13" netti quando mancano 4 speciali alla fine di questa 89esima edizione del Rallye Monte-Carlo. Il vice campione del mondo ha fatto sapere a fine tappa che domani cercherà di mettere pressione al suo compagno di squadra nella giornata di domani.

Ora l'attenzione si sposterà su due fattori importanti: cosa decideranno Jari-Matti Latvala e Kaj Lindstrom (rispettivamente team principal e direttore sportivo di Toyota Gazoo Racing WRC) sulle strategie per l'ultima giornata di gara, ma anche eventuali penalità che potrebbero arrivare per Sébastien Ogier.

Il 7 volte iridato ha pilotato con il casco completamente slacciato nel corso della PS10. Questo dovrebbe certamente portarlo a ricevere una multa, ma non è ancora chiaro se sia una casistica che rientra tra quelle penalizzabili a livello di tempo in gara.

Kalle Rovanpera ha invece aumentato il ritmo per cercare di tenere a debita distanza Thierry Neuville. Il pilota della Toyota ha ottenuto un tempo migliore del belga (terzo contro il quarto del pilota della Hyundai) e domani potrà gestire un vantaggio di 7" nei confronti del nativo di Sankt Vith.

Dopo il ritiro di Ott Tanak, Dani Sordo è stato molto accorto nella sua prova, badando solo a portare a fine prova la vettura per non incappare in eventuali problemi che costerebbero a Hyundai punti pesanti in ottica Mondiale Costruttori.

Chi invece si sta dimostrando in netta crescita è Takamoto Katsuta. Il giapponese della Toyota ha firmato il quinto tempo di speciale e nella generale è sesto, alle spalle di Dani Sordo. Il ritardo dallo spagnolo è molto grande, ma il nipponico della Toyota si sta rivelando un pilota degno di poter stare nel WRC. Gus Greensmith, al volante dell'unica Ford FIesta WRC superstite, è ottavo assoluto dopo un weekend sino a ora deludente sia per lui che per il team.

Passando al WRC2, la categoria ha un dominatore solo: Andreas Mikkelsen. L'ex pilota di Volkswagen, Citroen e Hyundai ha un passo imprendibile per tutti gli avversari: si trova ora in settima posizione della classifica generale, e primo di categoria con un vantaggio di quasi 2 minuti sul primo degli inseguitori, Adrien Fourmaux. Terzo posto per Eric Camilli, al volante della prima Citroen C3 R5 in graduatoria.

La giornata di gara odierna è terminata con questa PS11 e riprenderà domani con la PS12, la Puget-Théniers - La Penne 1 di 12,93 chilometri, con la prima vettura, la Hyundai i20 Coupé WRC di Pierre-Louis Loubet che entrerà in speciale alle ore 08:30. Ricordiamo che oggi non ci sarà Service per i piloti, per cui domani potranno solo scegliere le gomme per le 4 prove prima della fine della gara.

Rallye Monte-Carlo 2021 - Classifica dopo la PS11