WRC | Monte-Carlo, PS10: guasto al servosterzo per Tanak

Al Rallye Monte-Carlo 2023 c'è solo una vettura dominatrice: la Toyota GR Yaris Rally1. Altra tripletta di stage per il team giapponese con Sébastien Ogier che ha vinto la sua prima prova di giornata nella PS10, la Malijai/Puimichel 1 di 17,31 chilometri.

Ogier l'ha definita come la sua prova preferita di questa edizione e lo ha mostrato con il tempo di 9'27"1, facendo meglio di appena 4 decimi rispetto al compagno di squadra Elfyn Evans e di 1"1 su Kalle Rovanpera.

Sébastien non ha alcun bisogno di attaccare, ma il suo passo in questo fine settimana è talmente buono da non faticare più di tanto a firmare tempi del genere. Il suo vantaggio sul primo degli inseguitori è così risalito a 34"6. Molto bene però anche i suoi compagni di squadra, con Evans e Rovanpera capaci di restare in 1"1.

Una prova di forza eccezionale di Toyota, mentre tutti gli altri sono costretti a inseguire. Prima tra tutti Hyundai Motorsport. Thierry Neuville è il primo inseguitore delle GR Yaris, staccato di 3"6 dal crono di riferimento ottenuto in questa prova da Ogier.

Il belga continua a spingere forte, ma per la prima volta nel fine settimana - al termine della stage - ha mostrato un certo scoforto ai microfoni di WRC+, assieme a un pizzico di fastidio per l'impossibilità di lottare con i tre rivali della Casa giapponese.

Questo risultato aiuta Rovanpera ad allontanarsi proprio dal belga, rafforzando così la sua seconda posizione. Ora il gap tra i 2 è di 7"1 in favore del campione del mondo in carica.

Hyundai si può parzialmente consolare con un Esapekka Lappi più rapido rispetto a ieri. Il finnico appare molto meno timoroso e il quinto tempo - sebbene sia stato staccato di 7"3 - è uno spiraglio di luce in un fine settimana che era partito in sordina.

Chi invece dopo una buona partenza è in discesa libera per ciò che riguarda le prestazioni è Ott Tanak. L'unico pilota ufficiale di M-Sport rimasto in gara dopo il ritiro di Pierre-Louis Loubet avvenuto nella PS9 ha sofferto di un guasto al servosterzo proprio in questa prova. Dopo 3 chilometri l'estone ha dovuto lottare e stringere i denti per arrivare al traguardo, ma ha perso la quarta posizione della classifica generale in favore di Elfyn Evans.

Ora Tanak dovrà stringere i denti nell'ultima prova della mattinata, ma non è detto che questo basti. Anche oggi a metà giornata non potrà contare sul pieno apporto del suo team. Il Parco Assistenza è a Monte-Carlo e non è detto che riesca a sistemare il guasto al servosterzo. Se così dovesse essere, la giornata dell'estone sarà molto complessa e dura anche dal punto di vista fisico.

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica generale dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 1h45'14”5 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +34"6 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +41"7 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'00"8 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +1'07"1 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'49"8 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'03"3 8 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +2'16"7 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +5'12"5 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +5'49"6