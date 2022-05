WRC | Moncet: "Hyundai, c'è ancora tanto da fare per migliorare"

Ormai è sotto gli occhi di tutti: Hyundai Motorsport ha iniziato il WRC 2022 con un handicap prestazionale e d'affidabilità rispetto ai concorrenti che sin dal Rallye Monte-Carlo s'è palesato e ha arrecato più di un problema alla squadra e ai piloti di Alzenau.

Dopo un esordio nel Principato troppo brutto per essere vero, le cose sono migliorate al Rally di Svezia con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe capaci di portare a casa il primo podio stagionale. Al Rally di Croazia, terzo appuntamento di questo 2022, le cose sono andate ancora meglio, con il doppio podio firmato Ott Tanak - Martin Jarveoja e Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe.

Un chiaro segnale di quanto il lavoro fatto dagli uomini del team coreano abbia pagato, specialmente in quello svolto nella pausa tra il Rally di Svezia e quello di Croazia (due mesi di stop). Ora, però, arriva il fondo che più sarà protagonista da qui al termine dell'anno: lo sterrato.

Il Rally del Portogallo si terrà dal 19 al 22 di maggio e sarà la prima gara della stagione su quel fondo e la curiosità è tutta nel capire se e come le i20 N Rally1 saranno riuscite a migliorare a tal punto da poter contendere la vittoria alle GR Yaris Rally1 e alle Ford Puma Rally1.

Julien Moncet, vice team principal di Hyundai Motorsport, ha dato subito una prima chiave di lettura al momento della squadra e della vettura ibrida. La i20 N è migliorata dal punto di vista dell'affidabilità, sebbene a più riprese Neuville abbia dovuto fare i conti con guasti all'ibrido - dunque responsabilità di Compact Dynamics - in Croazia.

Questo, però, non può bastare. Le Yaris hanno già vinto con Rovanpera sia in Svezia che in Croazia. Le Puma all'esordio con Loeb al volante. Hyundai è ancora a secco pur avendo avuto la possibilità di cogliere l'affermazione proprio a causa di diversi problemi meccanici ed elettrici.

"La maggior parte della stagione si svolgerà su terra. Abbiamo lavorato molto sull'affidabilità della vettura, questo era il problema principale della vettura e penso che il team abbia raggiunto il suo obiettivo".

"Sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare. Rally come quello di Sardegna o il Safari sono duri, specifici, metteranno l'auto alla prova, la porteranno al limite in tutte le aree come telaio, ibrido e la trasmissione".

Per il Rally del Portogallo, Hyundai ha scelto di affidarsi all'esperienza di Dani Sordo (navigato da Candido Carrera) oltre ai soliti Neuville e Tanak. La vettura ha bisogno di sviluppo e il pilota nativo di Torrelavega potrà dare una mano anche in questo senso.

"Ma prima di queste ci sarà il Rally del Portogallo. Abbiamo Dani Sordo che correrà in questo evento perché è una tipologia differente di gara, sebbene si tenga comunque su sterrato".

"Dobbiamo ancora spingere in tutte le aree per migliorare la macchina. Gli equipaggi, così come il team, sono pronti a farlo", ha concluso Moncet.