WRC, Millener: "Ogier sia preso come modello dai giovani piloti"

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia hanno lasciato M-Sport da quasi 2 anni, eppure a Cockermouth - sede del team britannico - ricordao acora con grande gioia e affetto i due anni che, di fatto, hanno poi messo in difficoltà economica la struttura di Malcolm Wilson.

3 titoli mondiali in 2 anni sembrano essere per M-Sport un valido motivo per la fase difficile che sta attraversando il team. Quel che è certo, è che Ogier e Ingrassia abbiano rappresentato il vertice più alto della storia di M-Sport.

Richard Millener, team principal della squadra britannica, sottolinea come Ogier debba essere preso da pietra di paragone da tutti i giovani piloti che hanno l'ambizione di correre nel WRC. Il francese 6 volte iridato ha le caratteristiche giuste - umane e di guida - per essere l'esempio.

"Credo che tutti i giovani piloti debbano imitare Ogier, studiarlo, capire il modo in cui ha sfidato se stesso nei due anni con M-Soprt, perché sono stati titoli molto difficili da vincere. Se riesci a percorrere quel tipo di strada, penso allora che i piloti possano avere buone speranze per fare bene nella loro carriera".

"Séb era sempre molto coerente in tutto quello che faceva. Era molto professionale nel suo comportamento e in tutto quello che faceva. Aveva la velocità e poteva convivere con tutti i giochi di squadra e mentali degli avversari. Era un personaggio molto forte dal punto di vista mentale. Anche Julien (Ingrassia, il suo navigatore) era coinvolto e impegnato al 100%".

"Abbiamo avuto due anni davvero straordinari con Séb e Julien. Sono quelli che, di certo, non dimenticheremo", ha concluso Millener, che non ha nascosto la sua gratitudine e, forse, preferenza nei confronti di Ogier, pur avendo avuto come pilota nel suo team anche Ott Tanak, campione del mondo in carica del WRC.