WRC, Mikkelsen: "Voglio tornare. I team sanno quanto valgo"

Andreas Mikkelsen ha impiegato poco a trovare un nuovo impiego dopo essere stato scaricato da Hyundai Motorsport al termine della stagione passata. Il norvegese, complici prestazioni al di sotto delle aspettative, non si è visto rinnovare il contratto dalla Casa coreana.

Dopo non essere riuscito a trovare un altro impiego, Mikkelsen è diventato tester ufficiale di Pirelli. In questi giorni ha provato le coperture 2021 che le vetture WRC Plus calzeranno tutte dalla prossima stagione.

Andreas è tornato al volante della Citroen C3 con cui aveva fatto molto bene in un breve tratto della sua carriera, nel 2017. In quella stagione corse qualche gara con Citroen Racing, mostrando di aver trovato da subito grande feeling con la vettura transalpina, specialmente sull'asfalto.

Il suo passaggio in Hyundai sembrava essere il trampolino di lancio definitivo per la sua carriera, invece si è trasformato nell'esperienza più difficile a causa di un feeling mai sbocciato con la i20 Coupé WRC Plus.

"Negli ultimi 2 anni ho faticato su asfalto con la Hyundai, faticavo a trovare grip. Con la Citroen andai molto bene in Germania nel 2017. Ho cercato di ritrovare lo stesso feeling che mi è mancato per tanti anni. L'ho trovato e mi sono sentito molto bene", ha dichiarato Mikkelsen.

"Credo sia abbastanza chiaro che nel 2017 fossi forte sull'asfalto. In Germania con Citroen ero al comando e ho chiuso secondo. 3-4 mesi più tardi in Spagna con Hyundai ero drammaticamente ultimo".

"Questo penso sia la prova che indica come la Hyundai non sia una macchina adatta a me e al mio stile di guida. Non funzionavamo assieme".

L'obiettivo di Andreas per i prossimi mesi è chiaro: trovare un impiego a tempo pieno nel WRC e cercare di mostrare quale sia il suo vero talento. Non sarà facile, perché avrà quasi certmente le porte chiuse in Hyundai e Toyota sembra intenzionata a confermare i tre equipaggi attuali.

"Non voglio lasciar perdere, voglio tornare a tempo pieno nel WRC. Credo che i boss dei team sappiano quanto sono forte quando trovo una macchina in cui mi sento bene. L'ho già dimostrato più volte in passato".