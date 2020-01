WRC, Meeke: "Tornare titolare? Se devo farlo gratis, no!"

Kris Meeke è ormai fuori dai giochi per avere un sedile da titolare nel WRC 2020. Dopo la mancata conferma in Toyota, il pilota nord-irlandese ha deciso di dedicarsi ad altro, anche perché ha capito di non avere alcuna possibilità di avere un sedile alle sue condizioni.

M-Sport ha trovato sul mercato Lappi in uscita da Citroen Racing dopo il ritiro della Casa francese dal WRC. Le condizioni economiche favorevoli a entrambi hanno creato la situazione ufficializzata poche ore fa, con il finnico diventato pilota titolare della squadra britannica.

"Quando il mercato piloti è di questo tipo, non è possibile trovare nuove sfide nel WRC. A questo punto della mia carriera, devo essere realista", ha dichiarato Kris a Motorsport.com.

"Io non corro gratis. Non spendo 200 giorni lontano dalla mia famiglia per niente. Credo che Lappi prenderà lo stipendio da Citroen anche per la prossima stagione, nonostante corra per M-Sport. Per cui non ha bisogno di soldi".

Meeke non usa mezzi termini per affermare che la sua carriera da pilota titolare nel WRC sia finita. A 40 anni, e con una serie di incidenti alle spalle che certo non lo hanno aiutato, è diventato una delle ultime scelte ed è comprensibilmente rimasto fuori.

"Quando le cose stanno così, per me il tempo di avere un sedile da titolare nel WRC è finito. Ho 40 anni, dunque a un certo punto pensi che ti sarebbe piaciuto continuare, ma con una situazione come questa non è possibile".

Meeke ama i rally e, nonostante non sia stato confermato da Toyota, è ancora in trattativa con la Casa giapponese per ritagliarsi un piccolo ruolo all'interno del WRC, anche se ben lontano dalle gare.

"Sto ancora parlando con Toyota per essere coinvolto, per avere un ruolo magari come collaudatore, per fare qualche test. Vedremo. Tengo tutte le porte aperte. Ora certamente sto guardando ad altre cose che mi appassionano".