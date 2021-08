WRC: M-Sport vuole 3 Puma nel 2022. Una è per Fourmaux

Anni di spending review potrebbero essere serviti a qualcosa. Dopo il biennio magico assieme a Sébastien Ogier, il team M-Sport ha stretto i cordoni della borsa e ha iniziato a centellinare le spese, gli investimenti, per cercare di arrivare in modo sano al 2022, anno del grande cambiamento che vedrà l'introduzione della propulsione ibrida all'interno delle nuove Rally1. Tra pochi mesi inizierà il nuovo corso anche per la squadra britannica.

Nel corso delle ultime settimane la struttura di Malcolm Wilson ha presentato la vettura prototipo Rally1 che dovrà prendere il posto della Ford Fiesta WRC Plus utilizzata a partire dal 1 gennaio 2017 e che rimarrà vettura titolare sino all'ultimo giorno di quest'anno.

Si tratta della Ford Puma Rally1 Hybrid. O meglio, di una Fiesta con il muso e il retrotreno che hanno fattezze della crossover, immessa sul mercato automotive dall'ovale blu da qualche tempo e che tanto successo sta riscuotendo tra i clienti abituali e quelli nuovi di Ford.

Una mossa di mercato per Ford, ma anche economico-prestazionale per M-Sport, che potrà così avere (e ha già avuto) diversi vantaggi nella preparazione della vettura, come l'utilizzo delle strutture tecnologicamente avanzate di Ford Performance per la realizzazione della Puma Rally1.

Tutto il team è concentrato sulla preparazione della nuova vettura, dunque sul presente in proiezione futura, ma c'è un altro aspetto da non sottovalutare. Si tratta di un'ottima notizia, anche se per avere l'ufficialità dovremo attendere probabilmente il giorno della presentazione ufficiale della vettura.

M-Sport Ford ha intenzione di schierare 3 Ford Puma Rally1 a partire dalla prossima stagione. Uno sforzo notevole da parte della squadra, che nel corso delle ultime stagioni aveva scelto di ridurre a due le vetture schierate per cercare di contenere i costi.

"L'obiettivo è avere 3 vetture al via del prossimo Mondiale, perché se vuoi avere l'opportunità di vincere il titolo Costruttori, c'è la necessità di schierare tre vetture. Anche perché dobbiamo considerare che correremo con nuove tecnologie. Sarà perciò un bene avere una vettura di supporto", ha dichiarato Malcolm Wilson a Motorsport.com.

Questa notizia apre ad altri scenari importanti legati al mercato piloti in vista della prossima stagione. Nel 2021 M-Sport sta schierando 2 Fiesta: una per Gus Greensmith e una in condivisione tra Teemu Suninen e l'esordiente Adrien Fourmaux.

Per il 2022, di certezze legate agli equipaggi che porteranno in speciale le Puma Rally1, non ce ne sono. O meglio, M-Sport ne ha solo una e questa ha un nome e un cognome: Adrien Fourmaux. Il 25enne francese ha subito convinto nelle sue prime uscite al volante della Fiesta WRC, soprattutto su asfalto.

Fourmaux ha anche partecipato attivamente ai test di sviluppo della Puma. Un ulteriore indizio - poi confermato dalla stessa squadra di Cockermouth - che lo porterà a essere titolare per tutta la stagione nel 2022. Restano così due sedili liberi e tanti piloti di talento ancora sul mercato.

Tra questi Andreas Mikkelsen - ora in WRC2 con TokSport dopo un 2020 passato ad aiutare Pirelli a preparare le gomme di questa stagione - Esapekka Lappi e Teemu Suninen. Uno di questi, però, potrebbe essere chiamato da Toyota per prendere il posto di Sébastien Ogier quando il 7 volte iridato non correrà nella prossima stagione.

Lo scacchiere non è ancora completo, ma M-Sport sembra avere tutta l'intenzione di tornare a fare sul serio e competere per i titoli. Quantomeno con un progetto chiaro e pluriennale.