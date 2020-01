WRC: M-Sport svela la livrea 2020 delle Fiesta di Lappi e Suninen

Il 2020 del team M-Sport nel WRC avrà due colori: il bianco e il blu. Nessuna novità, considerando che la squadra di Cockermouth schiera ormai da anni vetture Ford nel Mondiale Rally (dunque gli stessi colori del marchio americano), ma in questa occasione è lecito parlare di livrea adatta più ai piloti titolari, che alla Casa statunitense.

Con l'arrivo di Esapekka Lappi e la conferma di Teemu Suninen, M-Sport tornerà ad avere due equipaggi finlandesi. L'ultima occasione fu nel 2011, con Jari-Matti Latvla e Mikko Hirvonen, ma schierati direttamente dal team Ford Abu Dhabi.

Oggi la colorazione delle Fiesta 2020 è stata presentata agli Autosport International a Birmingham. Caduti i teli dalla vettura preparata a Cockermouth, è subito chiaro come la parte superiore della carrozzeria sia quasi completamente bianca, mentre la parte inferiore, che comprende profili aerodinamici anteriori e posteriori, passaruota compresi, hanno diverse tonalità di blu.

Blu anche il portellone posteriore della Fiesta e l'ala posteriore, anche se sfumata verso l'azzurro. Stessa soluzione adottata anche per il tetto. A prima vista, questa colorazione ha qualche somiglianza con quella utilizzata dal team M-Sport nel 2015 (foto a sinistra), anche se con una scelta differente di disegno.

In questa il blu trova collocazione soprattutto nella parte inferiore della carrozzeria, mentre nel 2015 la Fiesta era divisa in due parti: davanti bianca, per diventare sempre più blu volgendo lo sguardo verso il retrotreno. Molto ingombrante per spazio e visibilità il logo Ford, che quest'anno è in bella vista sul cofano, nettamente più grande rispetto alle ultime stagioni.