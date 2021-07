WRC: M-Sport schiera Fourmaux sulla Fiesta WRC al Rally Ypres

A poco meno di un mese dal Rally Ypres, ottavo appuntamento del WRC 2021, M-Sport ha svelato quale sarà la propria line up piloti per il rally che si terrà sugli asfalti del Belgio dal 13 al 15 agosto.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la prima Ford Fiesta WRC Plus. Sulla numero 44 ci sarà ancora una volta Gus Greensmith, navigato da Chris Patterson. Il britannico va alla caccia del riscatto dopo il prematuro ritiro in Estonia, causato da un guasto alla pompa dell'acqua.

Sulla seconda Ford Fiesta WRC Plus ci sarà il numero 16, quello di Adrien Fourmaux e Renaud Jamoul. L'equipaggio transalpino ha mostrato sin dall'esordio di essere già molto forte sull'asfalto.

Basti ricordare l'eccellente risultato colto al Rally di Croazia, terzo appuntamento del WRC 2021, nonché la loro prima uscita della carriera al volante di una vettura WRC.

M-Sport si è voluta affidare a Fourmaux proprio dopo aver assaggiato le sue qualità da asfaltista, conscia di avere la possibilità di portare a casa un risultato importante proprio grazie alle caratteristiche del francesino.

Lo stesso Fourmaux, nel corso delle ultime ore, ha annunciato la sua presenza al Rally Ypres al volante della Ford Fiesta WRC Plus con qualche riga pubblicata sui propri canali social.

"Ypres eccoci qui! Con Renaud saremo al via della manifestazione belga. Un incontro importante per noi, Renaud è belga e io geograficamente vicino! Quindi, anche se significa giocare, tanto vale giocare duro! Grazie a M-Sport e Red Bull saremo a bordo della Fiesta WRC!", ha dichiarato il francese.