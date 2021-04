WRC: M-Sport schiera Fourmaux anche al Rally Portogallo

Adrien Fourmaux correrà al volante di una Ford Fiesta WRC Plus anche al Rally del Portogallo. Un premio meritato, verrebbe da dire. Il 25enne francese farà parte della line up piloti titolare del team M-Sport nel quarto appuntamento del WRC 2021.

Il team lo ha annunciato questo pomeriggio, a poche ore dall'esordio strepitoso dello scorso weekend, in cui, per la prima volta al volante di una Fiesta Plus, ha ottenuto al Rally Croazia il quinto posto assoluto sebbene mai avesse corso in precedenza al volante di una vettura del genere.

Per Fourmaux sarà un altro banco di prova molto importante, perché in Portogallo farà il suo esordio al volante di una Fiesta Plus su sterrato dopo aver esordito su asfalto in Croazia.

Nel quarto evento del WRC 2021 avrà anche il vantaggio di partire in una buona posizione, senza avere l'incombenza di aprire le speciali del venerdì. Dovrà essere però molto bravo e accorto, adottando la stessa tattica vista in Croazia: partire in sicurezza per poi aumentare i colpi prova dopo prova e acquisire esperienza e sicurezza.

Questo approccio lo ha portato a chiudere in quinta posizione assoluta con una gara sorprendente. Ora, per lui, arriverà il compito più difficile: confermarsi. Ma il ragazzo sembra maturo e pronto per sopportare una pressione del genere dopo un weekend in cui ha avuto i riflettori puntati addosso.

Il team principal di M-Sport, Richard Millener, non ha usato mezze misure per descriverlo: "E' stato un debutto impressionante e si può certamente vedere una somiglianza con Ogier nel modo in cui si comporta. Il futuro di questo sport è piuttosto buono e sono davvero impaziente di vedere come riuscirà a progredire in macchina".

Con l'impiego di Adrien in Portogallo, Teemu Suninen sarà ancora al volante di una Ford Fiesta R5 MKII sempre del team M-Sport, schierata nella categoria WRC2. Il finnico tornerà titolare al volante della Fiesta Plus al Rally Italia Sardegna previsto nel primo fine settimana del mese di giugno a Olbia.