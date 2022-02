WRC | M-Sport: lo sviluppo della Puma Rally1 non si ferma

La nuova era del WRC si è aperta nel modo migliore per il team M-Sport Ford. Il successo ottenuto da Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid EcoBoost hanno riportato il team ai fasti del biennio 2017-2018 quando, grazie a Sébastien Ogier, Julien Ingrassia e a una Ford Fiesta WRC Plus in grande forma, vinse 3 dei 4 titoli in palio.

Questo conferma come M-Sport sia una squadra molto attenta ai cambiamenti di regolamento, ma anche molto brava a interpretarne le peculiarità. Forse a Monte-Carlo le Puma non erano le Rally1 più veloci, ma a conferma dell'ottimo lavoro fatto in Cumbria e in Ford Performance è arrivato anche il podio di Craig Breen e Paul Nagle e il quinto posto di Gus Greensmith e Jonas Andersson.

Risultati tutt'altro che casuali, quelli ottenuti dal team britannico nei dintorni del Principato. La Ford Puma è una certezza, ma Monte-Carlo è considerato dal team solo il primo passo di un percorso che durerà tanti mesi.

M-Sport, in stretta collaborazione con Ford Performance, sta continuando a lavorare con grande attenzione e premura allo sviluppo della vettura ibrida che ha già portato a casa una grande soddisfazione.

Il nuovo direttore tecnico di M-Sport, Chris Williams, ha svelato infatti che il team non potrà sedersi sugli allori. Toyota a Monte-Carlo ha mostrato di essere una vettura veloce e temibile. Hyundai, nonostante difficoltà evidenti, è comunque molto temuta per la sua capacità di reazione.

"Per me non c'è dubbio. Gli altri ci raggiungeranno molto rapidamente, se già non lo hanno fatto", ha dichiarato l'ingegnere britannico.

"Abbiamo fatto un duro lavoro per arrivare sino a qui, in questa condizione. Ma il duro lavoro non si fermerà. Stiamo andando avanti e lo faremo anche nel corso della stagione. Fare test con queste vetture è una cosa, gareggiare, invece, è un'altra".

Monte-Carlo giusto premio per M-Sport

Williams, però, ha anche voluto tornare sulla grande vittoria di Monte-Carlo. Una vittoria meritata da parte di M-Sport, che ha sacrificato tanti mesi delle passate stagioni, così come risorse per lo sviluppo della Ford Fiesta, in modo tale da arrivare pronta a questa nuova era del Mondiale Rally.

"Monte-Carlo è stato un successo fantastico. E' stato incredibile. Sin da quando Loeb si è seduto in macchina, gli è piaciuta immediatamente".

"Ma, al di là di Sébastien, tutti in M-Sport e Ford hanno lavorato così tanto per arrivare a questo punto. Non posso quantificare il grande lavoro fatto da Ford Performance, stiamo lavorando a stretto contatto con loro", ha concluso Williams.