WRC, M-Sport: Lappi, Suninen e Greensmith i piloti 2020

Giovani e ambiziosi. Così M-Sport Ford ha annunciato la propria line up piloti per il WRC 2020. Il team britannico ha svelato oggi i 3 nomi dei driver che porteranno in gara le Ford Fiesta WRC Plus nel Mondiale Rally che scatterà il 23 gennaio con il Rallye Monte-Carlo.

Il team diretto da Richard Millener aveva annunciato che avrebbe presentato l'intero team l'11 gennaio, ma oggi ha confermato di aver messo sotto contratto Esapekka Lappi e confermato Teemu Suninen e Gus Greensmith.

Esapekka Lappi è al terzo team in 3 anni dopo essere passato da Toyota a Citroen a fine 2018 ed essersi trovato a piedi alla fine del 2019 dopo l'addio al WRC di Citroen Racing. L'anno scorso il finnico è stato autore di una stagione molto difficile, ma ora avrà la grande opportunità di rifarsi al volante della Fiesta che ha già provato in segreto nei giorni scorsi. Va sottolineata la celerità con cui Evenmanagement, la società che gestisce interessi e carriera di Lappi, sia riuscita a trovare un accordo con M-Sport dopo il ritiro di Citroen Racing al termine della stagione passata, battendo piloti di alto calibro come Meeke, Latvala, Breen.

Anche nel 2019 Lappi sarà affiancato dal connazionale Janne Ferm. Chi invece è stato confermato dopo una seconda parte di 2019 piuttosto interessante è stato Teemu Suninen. Dall'arrivo di Jarmo Lehtinen al suo fianco, il 26enne ha fatto un passo avanti considerevole dal punto di vista prestazionale. Questa sarà la stagione della sua consacrazione. O almeno così sperano dagli uffici della direzione di Cockermouth, dove Malcolm Wilson continua a tirare le fila della propria creatura.

Gus Greensmith avrà l'opportunità di cimentarsi in 9 gare delle 13 previste per il WRC 2020 al volante della Fiesta WRC Plus. Per lui si tratta di una vera e propria promozione dopo aver impressionato favorevolmente nelle poche gare disputate nel 2019. Il britannico correrà a Monte-Carlo, poi in Messico, Argentina, Portogallo, Sardegna, Finlandia, Turchia, Germania e in Galles.

Così, anche se solo a tratti, M-Sport Ford tornerà a schierare 3 vetture e questo è un ottimo segnale per tutto il WRC. Inoltre, Greensmith avrà la possibilità di crescere senza troppe pressioni, anche se sa bene di essere scrutato da vicino perché considerato un pilota potenzialmente di livello dal suo team.

"Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, sono davvero molto contento e vedremo cosa riusciremo a ottenere in questa stagione" ha dichiarato Esapekka Lappi. "Il team ha una vera passione per i rally e per questo sedile c'erano davvero tanti piloti di talento, i quali, se lo contendevano. Dunque sono davvero felice che i vertici della squadra abbiano creduto in me".

Parole di ringraziamento anche da parte di Teemu Suninen, al terzo anno con il team dopo due stagioni in cui ha mostrato una bella crescita: "Sono gato a Wilson e al team per continuare a credere in me. Credo di essere cresciuto molto negli ultimi 12 mesi e non vedo l'ora di capire cosa potremo fare nel 2020".

"E' bello essere in squadra con Lappi, perché per me quando ero piccolo era come un eroe, un esempio da seguire. Ora siamo entrambi nei rally e addirittura siamo tornati a correre per il medesimo team, così come era accaduto con i gokart".

Gus Greensmith non ha usato giri di parole per definire la sua felicità: "Ho aspettato questa opportunità per tutta la vita e ora l'avrò. Ho fatto tutta la trafila con le Ford, dalla R1 alla R5, arrivando poi alle WRC. Devo tanto al team, perché ha creduto in me e mi ha consentito di fare grandi progressi come pilota. Ma so che posso fare ancora molto meglio".

"Il team sarà giovane, ma saremo molto competitivi. Sono sicuro di poter ottenere performance di livello. L'anno scorso ho fatto miglioramenti molto grandi dentro e fuori l'abitacolo. Non vedo l'ora che inizi la stagione 2020!".

Team Numero di gara Piloti 2020 Piloti 2019 Toyota Gazoo Racing 17 Sébastien Ogier Ott Tanak 33 Elfyn Evans Jari-Matti Latvala 69 Kalle Rovanpera Kris Meeke Tommi Makinen Racing ? Takamoto Katsuta Takamoto Katsuta 10 Jari-Matti Latvala Hyundai Motorsport 11 Thierry Neuville Thierry Neuville 8 Ott Tanak Andreas Mikkelsen 9 Sébastien Loeb Sébastien Loeb 6 Daniel Sordo Daniel Sordo M-Sport Ford 4 Esapekka Lappi Elfyn Evans 3 Teemu Suninen Teemu Suninen 44 Gus Greensmith