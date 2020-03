WRC, M-Sport: in arrivo novità di motore e aerodinamica

Spending review è il termine che in M-Sport viene utilizzato con maggior frequenza da poco più di un anno a questa parte, ovvero dal giorno in cui Sébastien Ogier decise di lasciare il team dopo due stagioni trionfali per fare ritorno in Citroen Racing. Eppure la squadra ora diretta da Richard Millener non ha rinunciato a sviluppare la Ford Fiesta WRC Plus.

L'obiettivo è sempre quello: rimanere competitivi ad alto livello nel WRC pur senza disporre dei budget dei due team ufficiali rimasti nella classe regina del Mondiale Rally (Hyundai e Toyota). Un target complesso, perché senza investimenti è difficile riuscire a stare al passo dei migliori.

Eppure in M-Sport sanno bene di avere una vettura veloce, capace nel 2017 e nel 2018 di vincere 3 titoli su 4. Ad aver convinto Ogier a correre per M-Sport, di fatto, fu proprio la Fiesta. Una vettura nata subito bene e che continua a ottenere risultati di rilievo come l'ultimo podio centrato da Teemu Suninen lo scorso fine settimana al Rally del Messico.

M-Sport, dunque, continua a lavorarci. Non a caso è stato approntato un motore nuovo, aggiornato, che avrebbe dovuto fare il suo esordio al Rally d'Argentina, previsto dal 23 al 26 di aprile. Peccato che la gara sudamericana sia stata posticipata a causa della pandemia da coronavirus e altre gare siano in dubbio, a partire dal Rally del Portogallo.

Dunque la nuova unità motrice dovrebbe fare la sua apparizione al primo dei prossimi appuntamenti che sarà disputato. "Non ho ancora avuto modo di provare il nuovo motore, ma Wilson dice che i numeri al banco sono buoni e, di sicuro, non sarà un passo indietro rispetto all'attuale", ha dichiarato Esapekka Lappi dopo la sfortunata campagna messicana terminata con l'imprevisto rogo che ha distrutto la sua Ford Fiesta alla fine della PS7.

Dovremo attendere invece un po' di più per l'introduzione della nuova aerodinamica anteriore della Fiesta. Questa è in preparazione e dovrebbe fare il proprio esordio nelle gare estive del Mondiale, ma non è ancora stata fissata una data o un evento certo sempre a causa della pandemia da coronavirus che sta attanagliando il mondo.