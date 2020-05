WRC, M-Sport: "Evans sa che ora per lui o la va, o la spacca"

Elfyn Evans è stato senza dubbio il pilota rivelazione nelle prime e uniche 3 gare disputate del Mondiale Rally 2020. Il suo esordio con il team Toyota Gazoo Racing è stato a dir poco sorprendente, tanto da oscurare in parte quello del 6 volte iridato Sébastien Ogier.

Evans ha vinto con merito al mutilato Rally di Svezia a causa della poca neve, ma ha mostrato cose eccellenti anche a Monte-Carlo - dov'è finito terzo per un soffio - e in Messico, dove per la prima volta in carriera ha dovuto aprire le speciali del venerdì essendo in quel momento leader del Mondiale.

M-Sport ha visto Evans lasciare il team dopo diversi anni. Stagioni in cui il gallese ha avuto una crescita costante, sino a decidere di mettersi ulteriormente alla prova firmando con Toyota, team campione del mondo Costruttori 2018 e che, nel 2019,, ha permesso a Ott Tanak di vincere il primo iride della sua carriera.

"Non è un segreto che avremmo voluto tenerlo con noi al termine della passata stagione. Abbiamo lavorato con Elfyn per tanti anni e siamo stati molto dispiaciuti nel vederlo andare via", ha dichiarato il team principal di M-Sport, Richard Millener.

"Detto questo, Elfyn si è dato l'opportunità che farà salire di livello o interrompere la sua carriera. Penso sapesse che alla fine della passata stagione fosse il momento per lui di dimostrare quello che avrebbe potuto fare".

Millener, con onestà e un pizzico di nostalgia, ha sottolineato come Evans sia riuscito a spazzare via tutti i dubbi che aveva sulle proprie spalle in poche gare, diventando a oggi un contendente credibile per il titolo iridato WRC 2020.

"Avrebbe dovuto innestare una marcia superiore, dimostrare di essere più forte. E, da quello che abbiamo potuto vedere in questo inizio di stagione, dobbiamo dire che è riuscito a fare le cose in maniera diversa e lo ha fatto molto velocemente".

"Nelle prime tre gare del 2020 ha mostrato quanto possa essere veloce. Tutti qui sono legati a Elfyn e Scott. Sarebbe bello vederli diventare campioni del mondo".