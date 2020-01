WRC: M-Sport a Monte-Carlo con un motore aggiornato

M-Sport inizia il 2020 con nuovi propositi. Nel 2019, dopo i fasti del biennio targato Ogier, Malcolm Wilson - da buon capo famiglia - ha deciso di limitare le spese per evitare ulteriori perdite che avrebbero di fatto portato alla rovina la sua struttura.

12 mesi dopo, M-Sport si presenta ai nastri di partenza della stagione WRC con un nuovo pilota, Esapekka Lappi, uno confermato (Teemu Suninen) e un terzo - Gus Greensmith - che correrà 9 delle 13 gare in programma.

Un piano di rilancio parsimonioso ma evidente, che non si ferma certo alla riorganizzazione della line up piloti. Al Rallye Monte-Carlo, gara che aprirà la stagione 2020 di WRC, le tre Fiesta WRC Plus ufficiali avranno novità importanti.

Si tratta di un motore aggiornato provato già dai piloti nei test svolti questa settimana nel sud della Francia. Queste novità dovrebbero aiutare i piloti in uscita curva, dunque a sfruttare meglio la trazione grazie a un'erogazione migliore della potenza del cuore delle vetture Ford.

Va detto, però, che la novità non dovrebbe avere un'influenza particolarmente alta a Monte-Carlo, perché quella che si svolge nel Principato è una gara tattica, di costanza mista a precisione. Sarà più facile valutare gli effetti del nuovo motore a partire dalla Svezia e, ancora di più, in Messico.

La squadra diretta da Richard Millener non si fermerà qui. Ha già in programma ulteriori sviluppi per la Fiesta che arriveranno nel corso della stagione sfruttando le finestre d'omologazione concesse. Si parla di ulteriori novità di motore e, soprattutto, un nuovo pacchetto aerodinamico che è allo studio e presto dovrebbe essere provato su strada.