WRC: Loubet svela il suo programma nel WRC 2020

A qualche settimana dalla conferma del nuovo calendario WRC, che prevederà 5 gare tra il mese di settembre e il mese di novembre dopo le 3 già disputate a inizio anno, è arrivata anche l'ufficialità del programma gare di uno dei giovani più promettenti dell'intero panorama rally: Pierre-Louis Loubet.

Il talentuoso francese, sostenuto economicamente dalla federazione francese, dopo aver preso parte al Rally di Alba al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC Plus correrà in 4 delle 5 tappe che il WRC farà da settembre a novembre. Il suo esordio al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC avverrà al Rally Estonia, previsto dal 4 al 6 settembre.

In pratica, Loubet correrà in tutte le tappe europee del Mondiale, perché sarà presente al Rally di Turchia, al Rally di Germania e al Rally Italia Sardegna, che di fatto sarà l'ultima tappa del WRC 2020 nel Vecchio Continente prima dell'atto finale in Giappone.

Ricordiamo che Pierre-Louis è uno dei giovani piloti supportati da Hyundai Motorsport. Anche per questo motivo correrà nel WRC con una Hyundai i20 Coupé. Questa, però, sarà privata e gestita dal team 2C Competition, con cui ha già preso parte a qualche gara nel recente passato.

Il ragazzo sarà da tenere d'occhio, perché dopo Sébastien Loeb e Sébastien Ogier, potrebbe rinverdire i fasti della filiera francese ed essere l'erede delle due leggende del WRC.