La notizia era nell'aria da qualche ora e questa mattina è arrivata l'ufficialità. Pierre-Louis Loubet ha annunciato che Vincent Landais, suo navigatore sino al Rally Croazia, non sarà più il suo copilota a partire dal prossimo evento WRC.

"Io e Vincent Landais abbiamo deciso di comune accordo di separarci professionalmente", ha dichiarato Loubet con un breve post sul suo account ufficiale di Twitter. "Niente potrà mai rivonare questa bellissima storia d'amicizia tra noi. La vita è fatta di scelte, questa è stata quella che ci è stata imposta. Buon viaggio amico".

Il pilota nativo della Corsica è impegnato a correre l'intera stagione 2021 al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC Plus gestita dal team 2C Competition. Dopo le prime uscite, in cui Loubet non ha ottenuto risultati altisonanti.

Nelle parole di Loubet si evince come questa scelta sia stata suggerita anche dall'esterno, così da provare a migliorare le prestazioni del pilota junior di Hyundai.

Loubet non ha ancora annunciato chi sarà il suo nuovo navigatore, ma sarà questione di giorni, considerando che dal 20 al 23 maggio ci sarà il Rally del Portogallo, primo appuntamento su terra della nuova stagione.