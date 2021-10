WRC, Loubet investito: anca rotta e stagione 2021 finita

La stagione 2021 di Pierre-Louis Loubet non è certo andata come si attendeva. Il talento nato in Corsica è andato incontro a diverse difficoltà, senza riuscire a trovare il bandolo della matassa che potesse aiutarlo a esprimere ciò che sa fare. Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia che ha peggiorato sensibilmente la sua annata.

Il pilota del team 2C Competition, che quest'anno ha corso al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC Plus, è stato investito da un'automobile e nell'impatto si è procurato la frattura del un'anca. Ciò significa che la stagione 2021 è di fatto terminata qui.

Ad annunciare l'accaduto è stato proprio Pierre-Louis tramite un breve comunicato diffuso sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter. Questo recita così:

"C'è un piccolo cambiamento riguardo al mio programma di fine stagione: invece di disputare gli ultimi 2 rally del WRC 2021, farò riabilitazione", ha scritto Loubet.

"Direte: 'Oh, che sfortuna", ma credetemi, sono davvero fortunato ad avere solo un'anca dotta dopo essere stato investito da un'auto...".

Ciò significa che Loubet non prenderà parte né al Rally di Catalogna, fissato per la metà di ottobre, né all'ACI Rally Monza Italia, evento che si terrà nel penultimo fine settimana di novembre e che sarà l'epilogo del WRC 2021.

Stando a quanto affermato dal suo team, Pierre-Louis avrebbe dovuto prendere parte al Rally di Catalogna, al volante di una delle 5 Hyundai i20 Coupé WRC iscritte all'evento. Era invece in forse la sua partecipazione all'ACI Rally Monza Italia.

Nel corso della stagione corrente, Pierre-Louis Loubet ha corso in 9 dei 10 eventi sino a ora disputati del Mondiale Rally. Ha saltato solo il Safari Rally, arrivando però solo una volta a punti. E' successo al Rally di Estonia, dove il pilota del team 2C Competition ha firmato il settimo posto finale, portando a casa i soli 6 punti che ha ora in classifica generale.

Pierre-Louis Loubet, Florian Haut-Labourdette, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Jordi Rierola / Hyundai Motorsport