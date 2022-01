WRC | Loeb: "Vorrei fare altre gare con M-Sport nel 2022.

A pochi giorni dal termine dalla 44esima edizione della Dakar, Sébastien Loeb ha lasciato il volante della Hunter del team Bahrain Raid Xtreme per salire sulla Ford Puma Rally1 Hybrid EcoBoost per prendere parte al Rallye Monte-Carlo, prima uscita del WRC 2022.

Il 9 volte iridato prenderà parte all'edizione 2022 di Monte-Carlo al volante di una delle 4 Ford Puma Rally1 Hybrid EcoBoost, andando alla caccia di un buon risultato. Per il momento, però, Loeb non ha in programma altre uscite nel WRC 2022.

Il suo calendario è già piuttosto fitto, con gare programmate in Extreme E e nel Mondiale Cross Country. Per questo sarà importante vedere come riuscirà ad andare nel corso di questo weekend per poi capire se ci possano essere ancora finestre per poter correre con M-Sport Ford nel corso di questo Mondiale.

"Fare altre gare WRC quest'anno? Non ne ho idea", ha dichiarato Sébastien Loeb a un numero ristretto di media, tra cui Motorsport.com. "Potenzialmente il Rallye Monte-Carlo potrebbe essere l'unica. Sicuramente abbiamo parlato per cercare di fare più rally, ma abbiamo visto che è complicato mettere tutto assieme. Quindi abbiamo deciso di iniziare con Monte-Carlo e poi discuteremo del resto più avanti".

"Sì, vorrei fare altre gare. Non so cosa farò. Sicuramente farò qualche gara in Extreme E e forse farò qualche uscita nel Mondiale Cross Country, quindi non voglio fare 15 gare. Devo trovare il giusto compromesso".

"Non so quanti rally saremo in grado di fare o meno. Non ho proprio delle preferenze, sarà una questione legata al calendario che di preferenze di gare".

Richard Millener, team principal di M-Sport, ha confermato che al momento tra le parti non vi siano discussioni per il futuro, ma ha anche ammesso che ulteriori uscite di Loeb con il team potrebbero essere legate alle prestazioni del 9 volte iridato al volante della Puma Rally1 Hybrid EcoBoost.

"Penso che non ci sia alcuna discussione reale al momento guardando al Rally di Svezia, quindi avremo tempo anche per pensare al Rally di Croazia, visto che sarà tra tante settimane. Penso che alla fine tutto dipenderà da come andranno le cose in questo fine settimana, perché ci siamo concentrati solo su come preparare questo weekend".

"Non abbiamo pensato troppo alle prossime settimane. Faremo questa e poi proveremo a recuperare un po' da un periodo molto intenso. Vediamo come va questa settimana, godiamocela. A noi piacerebbe vedere Sébastien in macchina altre volte, ma ci sono cose da mettere assieme".