WRC: Loeb lascia Hyundai e ufficializza l'avventura alla Dakar!

Sébastien Loeb e Hyundai Motorsport si sono separati. La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno e questa mattina è arrivata l'ufficialità. Il 9 volte iridato è arrivato alla naturale conclusione dell'accordo con la Casa coreana e questo, di fatto, non sarà rinnovato.

La notizia arriva a qualche settimana dal bel podio portato a casa al Rally di Turchia, che rimarrà così l'ultimo grande risultato ottenuto con Hyundai - terzo posto dietro a Elfyn Evans e Thierry Neuville - nel Mondiale Rally e, forse, della sua carriera nel WRC.

L'avventura di Loeb con Hyundai, seppur priva di vittorie nei singoli rally, ha portato frutti notevoli al team diretto da Andrea Adamo. Nel comunicato stampa diffuso da Hyundai Motorsport si sottolinea come l'operato di Loeb ed Elena sia stato prezioso per lo sviluppo della i20 Coupé WRC Plus, ma anche per la conquista del titolo iridato Costruttori WRC arrivato l'anno passato.

Ricordiamo che Loeb ha fatto parte della squadra WRC alternandosi al volante della terza i20 e dando un contributo fondamentale per la conquista del primo iride della storia di Hyundai nel Mondiale Rally. Purtroppo in questa stagione la pandemia da COVID-19 ha costretto Loeb ed Elena a cancellare diversi appuntamenti a cui avrebbero dovuto prendere parte. Eventi come il Rally del Kenya (Safari) e il Rally Nuova Zelanda.

Hyundai, però, non ha affatto chiuso le porte all'equipaggio 9 volte iridato. Nel comunicato, infatti, si legge: "Hyundai Motorsport rimane aperta a riaccogliere Loeb ed Elena qualora vi fossero le opportunità per farlo". Dunque, un addio a metà per l'alsaziano e il monegasco, che rimangono tra i più amati degli ultimi 20 anni nel panorama mondiale rally.

Pochi istanti dopo l'ufficializzazione del termine del contratto con Hyundai, Loeb ha ufficializzato la sua nuova avventura nei Rally Raid, per la precisione alla Dakar, con il team Bahrain Raid Xtreme, squadra che schiererà i nuovi buggy preparati da Prodrive e che esordiranno proprio alla Dakar 2021. Loeb ed Elena diventano ufficialmente i nuovi compagni di squadra del già ufficializzato Nani Roma.

Simpatico siparietto tra Hyundai Motorsport e Sébastien Loeb, con il team di Alzenau che ha regalato al francese e ad Elena una vanga e, a corredo, una lettera con scritto: "Speriamo non siate costretti a usarla", con un chiaro riferimento agli imprevisti che possono capitare a ogni rally raid.

Non è mancata la bella risposta di Loeb, che ha ringraziato Hyundai ironizzando nei confronti del suo navigatore Daniel Elena: "Io questa non la userò di certo. Perché se dovesse capitare l'evenienza, la userà Daniel!".