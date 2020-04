WRC: lo stop dei test fa saltare l'arrivo della Toyota Yaris GR?

Il 2020 era ed è un anno importante per Toyota Gazoo Racing. Il team della Casa giapponese, infatti, ha l'obiettivo di confermarsi campione a livello Piloti dopo l'iride centrato da Ott Tanak lo scorso anno, ma anche di riconquistare il Mondiale Costruttori dopo essere stato battuto da Hyundai Motorsport nel 2019.

Ma non è tutto, perché il team diretto da Tommi Makinen è impegnato nello sviluppo della Toyota Yaris GR WRC Plus, la macchina che nei piani del costruttore nipponico prenderà il posto dell'odierna Yaris per essere al passo con il mercato automotive e uno dei prodotti di punta su cui farà affidamento Toyota nei prossimi mesi.

"Con il lancio della GT Yaris all'Auto Salone di Tokyo abbiamo voluto assicurarci che la nostra WRC condividesse caratteristiche con una vettura così eccellente e disponibile per tutti i clienti Toyota del pianeta. Vogliamo competere nel Mondiale Rally con una vettura il più possibile simile a quella che abbiamo sviluppato per le strade di tutti i giorni".

Per Toyota, però, le cose si sono complicate non poco con la pandemia da Coronavirus che nel corso delle ultime settimane ha costretto i promotori del WRC e la FIA a rinviare tre eventi del WRC 2020 (Argentina, Portogallo e Italia), ma anche a imporre il divieto ai team di effettuare test sino al 31 maggio (compreso), per poi rivalutare la situazione e capire se eliminare lo stop o addirittura prolungarlo per altre settimane.

Questo impedirà almeno sino all'inizio di giugno tutti i test per tutte le Case costruttrici impegnate nel WRC. Una mossa saggia e sportivamente ineccepibile, perché in questo modo non penalizzerà team che non possono fare test in stati che hanno avuto pesanti restrizioni da parte dei governi a causa del COVID-19 e, allo stesso tempo, non darà vantaggi a chi, invece, si trova in luoghi in cui è ancora possibile provare.

Così lo sviluppo della Toyota Yaris GR WRC subisce un colpo duro. Il team ha provato a chiedere se fosse possibile fare un test prima del termine del divieto imposto dal Consiglio Mondiale, ma la FIA ha risposto di no. La Yaris GR WRC ha già compiuto 2 test importanti: il primo è stato svolto in Finlandia (neve), mentre il secondo prima del Rally del Messico ma facendolo in Spagna (sterrato). In entrambi i casi al volante c'era il collaudatore ed ex pilota titolare di Toyota nella stagione 2017 Juho Hanninen.

A questo punto sarà importante capire se Toyota continuerà comunque lo sviluppo della Yaris GR WRC Plus o se, invece, dedicherà le risorse per la vettura ibrida che farà il suo esordio nel WRC 2022, come prevederà il nuovo regolamento che entrerà in vigore proprio dal 1 gennaio di quell'anno.

