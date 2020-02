WRC: Latvala si è ritirato in Svezia per salvare budget

Uno dei piloti più attesi al Rally di Svezia 2020 era certamente Jari-Matti Latvala, tornato a correre nel Mondiale Rally dopo la mancata conferma del team Toyota Gazoo Racing avvenuta al termine della stagione passata.

L'esperto finlandese ha preso parte alla gara scandinava al volante di una Toyota Yaris WRC privata, dopo aver raccolto budget da alcuni sponsor che hanno deciso di seguirlo in qualche uscita nel Mondiale.

Peccato che la sua gara sia durata poco più di 2 prove speciali. Latvala è stato costretto al ritiro a causa di un guasto a una componente del motore della sua Yaris.

"Nella prima speciale abbiamo avuto qualche problema, poi però sembrava tutto superato. Nella seconda prova di ieri il problema si è ripresentato. E' accaduto in una lunga curva a destra, quando ero in piena accelerazione. Il motore si è fermato e io ho perso il controllo della vettura".

"Ho cercato di resettare tutto a fine prova, ho fatto tutto quello che l'ingegnere mi aveva detto di fare, ma dopo 500 metri della prova successiva il motore ha stallato di nuovo poi è ripartito e lo ha fatto più e più volte. Non c'era molto altro che potessi fare. Ora Toyota avrà tempo per capire cosa sia successo".

Latvala avrebbe avuto la possibilità di ripartire nella giornata di oggi, perché il problema sulla sua Toyota era riparabile. Eppure Jari-Matti ha deciso volontariamente di ritirarsi, senza sfruttare l'opportunità di ripartire.

La scelta è stata ponderata e, probabilmente, è stata la migliore che potesse prendere. In una gara così, mutilata dalle cattive condizioni meteo, e resa ancora meno significativa dal problema meccanico che lo ha fermato, era inutile continuare a sfruttare risorse materiali che, invece, potrebbe utilizzare più avanti nella stagione.

Non è un segreto che Latvala punti a ottenere risultati di rilievo per mettersi in mostra e rientrare al più presto nel WRC dopo essere rimasto a piedi quest'inverno. Ecco perché proverà a trovare ulteriore budget per recuperare la gara che di fatto non ha disputato in questo fine settimana.

"Avremmo potuto cambiare alcune componenti e ripartire, ma alla fine abbiamo deciso di ritirarci. L'unica opportunità era quella di tornare in gara per far segnare buoni tempi di speciale, ma quello non mi sarebbe servito a nulla".

"Ho bisogno di fare risultati per mostrare quello che ancora so fare. Inoltre non ha senso tornare in gara se non posso fare i risultati quando posso risparmiare budget per un'altra gara".