WRC, Latvala: "Ecco chi seguiamo per sostituire part time Ogier"

Dal 2022 il WRC non sarà più lo stesso. L'introduzione dell'ibrido e la probabile presenza part time di Sébastien Ogier andranno a ridefinire lo scenario del Mondiale Rally dopo diversi anni.

Se l'adozione della propulsione ibrida sta mettendo alla prova i team, Toyota è alle prese anche con il futuro della sua stella, Sébastien Ogier. Nel corso delle ultime ore Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Gazoo Racing WRC, ha dichiarato a Motorsport.com di nutrire ancora qualche (flebile) speranza di poter convincere il 7 volte iridato a correre per intero anche la prossima stagione.

Ma se le cose non dovessero andare nel modo sperato dal manager finlandese, Toyota sarebbe costretta a guardarsi attorno, a scandagliare le varie possibilità che offre il mercato piloti e scegliere la migliore a disposizione, senza andare ad abbassare troppo il livello di una line up che quest'anno sta facendo un lavoro egregio.

Sempre ai microfoni di Motorsport.com, Latvala ha cercato di leggere il mercato piloti per la prossima stagione e capire quali potrebbero essere le opzioni per sostituire Ogier nelle gare a cui non prenderà parte. Senza dimenticare che la recente mossa di Hyundai Motorsport - i rinnovi pluriennali di Tanak e Neuville - hanno tolto dalla disponibilità degli altri team piloti di assoluto valore.

"Teemu Suninen e poi c'è Lappi e di sicuro Dani Sordo. Dani guida ormai da tanto tempo per Hyundai. Penso che si trovi bene con il suo team, ma di sicuro è un pilota interessante per noi. C'è anche un altro pilota in crescita molto promettente, ed è Jari Huttunen, che ha vinto nella classe WRC2 in Sardegna", ha dichiarato Latvala.

Toyota ha la volontà di confermare tutti i suoi piloti. Al di là di Ogier, Evans è destinato a diventare la punta di diamante dei prossimi 2-3 anni in attesa della crescita di Kalle Rovanpera. Senza dimenticare un Takamoto Katsuta sempre più protagonista e sino a ora autore di un 2021 sorprendente.

"Ci sono ancora diversi piloti che possiamo scegliere, dunque anche se Hyundai ha già prolungato il contratto con i suoi piloti (contratti pluriennali con Tanak e Neuville, ndr) da parte nostra vogliamo tenere i piloti che abbiamo ora. Sono piuttosto convinto che avremo gli stessi piloti anche l'anno prossimo. C'è ancora una bella selezione da cui attingere per trovare il pilota che sostituirà Ogier quando non correrà con noi".