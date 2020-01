Jari-Matti Latvala inizierà la sua stagione 2020 nel WRC a partire dal Rally di Svezia. L'esperto pilota finlandese, così come già anticipato da Motorsport.com, prenderà parte ad alcune gare nel Mondiale che scatterà il prossimo 23 gennaio a Mote-Carlo e lo farà da privato dopo tanti anni a difendere i colori di team ufficiali.

Al Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2020, lo vedremo correre ancora al volante di una Toyota Yaris WRC Plus. L'annuncio da parte di Jari-Matti non è ancora arrivato, ma nella lista iscritti della corsa c'è.

La novità più rilevante è che, dopo tanti anni di sodalizio, l'equipaggio formato da Jari-Matti Latvala e Miikka Anttila si è sciolto. In Svezia il pilota finlandese correrà affiancato da... il suo ex compagno di squadra in Toyota nel 2017, ossia Juho Hanninen.

Miikka Anttila continuerà nella sua carriera da navigatore. L'esperto co-driver affiancherà il 26enne finlandese Eerik Pietarinen. I due faranno il loro esordio nello stesso abitacolo all'Arctic Lapland Rally, correndo con una Skoda Fabia R5 Evo.

Tornando a Latvala e Hanninen, i due dovrebbero correre assieme anche al Rally Italia Sardegna e al Rally di Finlandia. Ancora da definire 2 altri eventuali appuntamenti stagionali, che verrebbero sempre disputati al volante di una Toyota Yaris WRC privata.