WRC, Latvala: 5 rally 2020 con Toyota. Certe Svezia e Finlandia

Che la storia tra Toyota e Jari-Matti Latvala non fosse giunta al termine nonostante il team giapponese abbia scelto tre nuovi piloti per il WRC 2020 era chiaro sin dalle prime ore dall'approdo di Ogier, Evans e Rovanpera al posto di Tanak, Meeke e proprio del finlandese.

Akyo Toyoda, presidente del team Toyota Gazoo Racing WRC, aveva dedicato a Jari-Matti una lettera dai contenuti profondi, con tanti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni chiudendo con "Restiamo in contatto".

Questo è apparso un indizio dalle fondamenta solide. Secondo quanto raccolto da Motorsport.com, Jari-Matti era in contatto con Toyota per correre qualche gara WRC 2020 al volante di una quarta Yaris WRC Plus, iscritta con il team Tommi Makinen Racing.

A darci la conferma di queste indiscrezioni è stato lo stesso Latvala, il quale ha affermato a Motorsport.com che correrà certamente al Rally di Svezia e al Rally di Finlandia, gare in cui sarà certo di essere tra i migliori.

"Posso confermare quelle due gare", ha detto Latvala. "Ma sto lavorando per trovare sponsor per correre anche in Sardegna, Portogallo e Gran Bretagna. Se devo svelare un sogno, speravo di poter correre anche in Nuova Zelanda, ma sarà una delle gare più costose della stagione. Per me la cosa più importante è correre nel 2020".

"Lo scorso anno è stato difficile, una stagione burrascosa anche dal punto di vista della mia vita privata (problemi con la sua ormai ex fidanzata, ndr), ma vedo il 2020 più come un anno sabbatico più che un anno d'addio alle corse. Ho 34 anni e credo di poter ancora fare un paio d'anni di alto livello".

Toyota sta pensando realmente di aprire un team B per dare modo di correre a Takamoto Katsuta, pilota giapponese che sta crescendo sotto l'ala protettrice della Tommi Makinen Racing. Inizialmente il progetto era quello di affiancare Rovanpera a Katsuta nel team B per cercare di farlo crescere al volante di una WRC Plus senza mettergli pressione, ma poi il piano è cambiato. Ora Latvala continuerà a lavorare per raggiungere il suo obiettivo: fare 5 rally WRC e mettersi in vetrina per trovare un posto da titolare nel 2021.