WRC, Lappi: "La Fiesta? Almeno questa è vettura logica e normale"

A partire dal Rally del Messico, terza e per un po' ultima gara del Mondiale Rally 2020 fermato dalla pandemia di coronavirus, le Ford Fiesta del team M-Sport Ford hanno potuto usufruire di novità alle sospensioni.

Si tratta di una prima introduzione di un pacchetto di novità molto più consistenti che saranno inserite sulle vetture che vengono preparate a Cockermouth nel prosieguo della stagione.

"Per migliorare la macchina assieme al team abbiamo valutato vari aspetti e cose che miglioreremo nel corso dell'anno. Tra cui le sospensioni. Ecco, abbiamo iniziato da quelle", ha dichiarato Esapekka Lappi dopo il Rally del Messico.

La sua gara, lo ricordiamo, è terminata nel peggiore dei modi. La sua Fiesta ha preso fuoco al termine della PS7 ed è stata letteralmente distrutta nel rogo divampato poco dopo il primo principio d'incendio, inutilmente sedato da un commissario a fine prova con un estintore.

Queste nuove componenti sembrano aver dato ottimi risultati, perché il comportamento della Fiesta è subito piaciuto a Lappi: "Abbiamo cambiato il differenziale allo shakedown e lo avremmo cambiato di nuovo al termine della prima giornata, ma non ci siamo riusciti (a causa del ritiro, foto sotto)".

Esapekka Lappi, Janne Ferm, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC, a fuoco Photo by: WRC.com

"Il feeling con la giusta trasmissione era davvero buono. Era molto simile a quello utilizzato quando ero in Citroen che fu introdotto a partire dal Rally di Finlandia. Questo ha lavorato molto bene e mi ha dato una bella fiducia in macchina".

"Il comportamento della Fiesta è molto buono e ora l'unico modo di migliorare è lavorare sugli ammortizzatori. Non sono male, certo, ma abbiamo sistemato le geometrie delle sospensioni, i differenziali e tutto il resto. Dunque quella è l'unica cosa su cui dobbiamo ancora lavorare".

"Non vedo l'ora di provare queste nuove parti, ma non sono sicuro quando potrò farlo. Di sicuro, per quanto riguarda il feeling con la macchina, è sicuramente meglio di quello che avevo a questo punto della stagione 2019 con la Citroen C3. Sin dall'inizio della stagione la macchina è apparsa logica e con un comportamento normale", ha concluso il finnico non senza tirare una frecciatina alla sua ex vettura.

Lappi non lo ha aggiunto, ma, come già detto poco sopra, M-Sport farà esordire novità importanti sulla Fiesta nei prossimi mesi. La prima di queste dovrebbe arrivare già dal primo rally che sarà disputato una volta ritenuto sicuro il ritorno alle corse dopo la pandemia da coronavirus.